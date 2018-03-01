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Şehit ağabeyinin adını taşıyan okulda okuyor

HAKKARİ'de, 2012 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Uzman Onbaşı Ersan Sancı'nın kardeşi Yasin Sancı (16), Samsun'un Ladik ilçesinde, ağabeyinin adını taşıyan lisede eğitim görüyor.
01 Mart 2018 22:52
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Şehit ağabeyinin adını taşıyan okulda okuyor

HAKKARİ'de, 2012 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Uzman Onbaşı Ersan Sancı'nın kardeşi Yasin Sancı (16), Samsun'un Ladik ilçesinde, ağabeyinin adını taşıyan lisede eğitim görüyor.

Samsunlu Piyade Komando Uzman Onbaşı Sancı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Bağlar köyü Zorgeçit mezrası kırsalında, 12 Eylül 2012 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Memleketi Ladik ilçesinde defnedilen şehit Uzman Onbaşı'nın adı, 1 yıl sonra ilçedeki liseye verildi. Şehidin kardeşi Yasin Sancı, ağabeyinin adını taşıyan Şehit Ersan Sancı Anadolu Lisesi'nde eğitim görüyor. Lisenin 10'uncu sınıfında okuyan Sancı, "Anadolu lisesi olduğu için bu okula gelmek istiyordum. Bu okulu tercih ettim ve yerleştim. Her gün okula gidip, gelirken, ağabeyimin okulumuzdaki adını okuyorum. Bu, çok gurur verici bir duygu. Okumuzda onun adına bir köşe de bulunuyor" diye konuştu.

'BU YOLDA ŞEHİT AĞABEYİM GİBİ DEVAM ETMEK İSTİYORUM'

Özel harekat polisi olmak istediğini belirten Yasin Sancı, "Allah, nasip ederse bu yolda şehit ağabeyim gibi devam etmek istiyorum. Arkadaşlarımla aram çok iyi, onlar da bana karşı çok anlayışlı. Benim okula adı verilen şehidin kardeşi olduğumu bildikleri için bana çok destek oluyorlar. Ağabeyim şehit olduğunda ben, 5'inci sınıf öğrencisiydim, küçüktüm. Ağabeyim, çok neşeli iyi bir insandı. Görevini çok severdi. Şahadet mertebesine ulaştı. Vatan sağ olsun" dedi.

Doğan Haber Ajansı
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