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Eski hükümlü, devlet desteğiyle iş yeri açtı

ÇORUM'da işlediği bir suçtan dolayı cezasını tamamlayan ve denetimli serbestlik kapsamında serbest kalan Selami Dündar (26 ), hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmaları ve meslek edinme çalışmaları kapsamında devletin verdiği destek ile su tesisatı dükkanı açtı.
01 Mart 2018 23:08
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Eski hükümlü, devlet desteğiyle iş yeri açtı

ÇORUM'da işlediği bir suçtan dolayı cezasını tamamlayan ve denetimli serbestlik kapsamında serbest kalan Selami Dündar (26 ), hükümlülerin topluma yeniden kazandırılmaları ve meslek edinme çalışmaları kapsamında devletin verdiği destek ile su tesisatı dükkanı açtı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Koruma Kurulu Başkanlığı üyeleriyle birlikte Denetimli Serbestlik Müdürlüğü desteği, İşkur İl Müdürlüğü'nün katkıları ile su tesisatı dükkanı açan eski hükümlü Selami Dündar'ın iş yerini ziyaret etti.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Koruma Kurulu Başkanlığı'nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, ceza infaz sisteminin amaçlarından birisinin de herhangi bir sebeple ceza infaz kurumuna düşmüş, hürriyetinden belli bir süre mahrum kalmış kişilerin cezalarının infazından sonraki hayatlarında topluma faydalı birer birey olarak hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Kent merkezinde Ulukavak Mahallesi'nde açılan iş yerinin finansmanının üçte ikilik bölümünün İŞKUR İl Müdürlüğü'nün, diğer bölümünün ise hükümlünün kendisinin sağladığını ifade eden Yurdagül, "Hükümlümüz de cezasının bir bölümünü Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir kısmını da Denetimli Serbestlik'te tamamladıktan sonra kendi iş yerini açmak için müracaatta bulundu.

Biz Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün desteklediği projeyle İşkur'a müracaatı sağladık. Bu iş yerinin açılmasının sağlanması için gereken maliyetin üçte ikisin İşkur sağladı, üçte birini de kendisi tamamladı. Kendisine hayırlı, bereketli kazançlar diliyoruz" dedi.

"ONAY BEKLEYEN 11 PROJE VAR"

Destekten yararlanmak amacıyla başvurusu yapılan 11 projenin daha bulunduğunu dile getiren Yurdagül, "11 yeni müracaatımız var. Bu şekilde hayata geçirdiğimiz 3'üncü proje ama, şu an onay bekleyen 11 proje var. Tanıtımımızın faydasını gördük, bu sefer başvuru sayısı fazlaydı. Hem iş yeri açma başvurusu, hem hayvancılık desteği başvurusu fazlaydı" diye konuştu.

Selami Dündar ise, uygulamanın faydalarına dikkat çekti. Cezasını tamamladıktan sonra uzun bir süre iş aradığını ancak sabıka kaydı nedeniyle bulamadığını belirten Dündar, destek sayesinde kendi iş yerini açma imkanı bulduğunu kaydetti.
Doğan Haber Ajansı
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