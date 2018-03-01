İş bulmak için gittiği İstanbul'dan patron olarak döndü!

Kozluk ilçesinde kurulan tekstil atölyesi 60 işsize umut kaynağı oldu. Kozluk'ta her şeye sıfırdan başladıklarını söyleyen Yusuf Tarhan, tekstil sektöründe penye grubu üzerine üretim yaptıklarını, ürettikleri ürünleri Almanya, İsveç, Belçika, Dubai ve Katar'a ihraç ettiklerini ve amaçlarının doğudaki işsizlere ve Kozluk'un ekonomisi ile istihdamına destek sağlamak olduğunu söyledi.

İşsizlikten İstanbul'a gittiğini ve uzun aradan sonra tekrar Batman'a iş imkanı sunmak için geldiğini anlatan Tarhan, "2014 yılında İstanbul'da firmamızı kurduk. 3 sene faaliyet gösterdik. 2016 yılının 8. ayında Batman'ın Kozluk ilçesine taşındık. Üretimimizi Kozluk'ta yapıyoruz. Avrupa'nın birçok ülkesine ihracat yapıyoruz. Başta Almanya olmak üzere; İsveç, Belçika, Arap ülkelerinden Dubai ve Katar'a buradan mal gönderiyoruz. Bu iş yerinde 50-60 kişiye istihdam sağladık" dedi.

İstanbul'da çalışırken iş ortağının müşterisi olduğunu belirten Tarhan, "Yabancı bir ortağım var. Özbekistanlı tekstil mühendisi. Elemanlarımızın birçoğu İstanbul'da çalışmış, buraya geri göç eden arkadaşlarımız var. Buradan İstanbul'a gitmeye niyetli ama istihdamı burada yakaladığı için gitmekten vazgeçen arkadaşlarımız var" dedi.

"OMZUMDA BİR GÖREV OLARAK HİSSEDİYORUM"

Devletten de destek aldığını belirten Tarhan, "Devletimizin SGK yardımı var ve İŞ-KUR' un zaman zaman yardımları oluyor. Bize destek oluyorlar. 700-800 metrekarede üretim yapıyoruz. Kesim, dikim, ütü, paket hepsini bu alanda yapıyoruz. İhracat yapıyoruz, ülkemize ve bölge insanımıza destek amaçlı ciddi bir katkısı var. Bu işi yapmak durumundayız. Omzumuzda bir görev olarak hissediyoruz. Liseyi bitirip İstanbul'a iş için mecbur göç ettim. Buralarda iş imkanı yoktu. Bu durumu ben çok iyi biliyorum. Bu iş imkanı olduğu için buraya gelip buradaki insanlarımıza, dostlarımıza, akrabalarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Bunu devam ettirip burada büyümek istiyoruz. Burada ciddi bir iş ve eleman potansiyeli var. Başka esnaf arkadaşlara da biz bunu tavsiye ediyoruz. Hiçbir problem olmadan ihracat ve üretimde yapabilirler" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPMAYI TERCİH ETTİM"

Özbekistan asıllı olduğunu ve Türkiye'de yatırım yapmak istediğini anlatan Nergis Mukhtarna, "Özbekistan asıllıyım. İstanbul'da başladığımız işimizi şu anda Batman'da devam ediyoruz. İmalat yapıyoruz. Pazarımız yoğunluk Avrupa olduğu için Türkiye'de yatırım yapmayı tercih ettim. İşçilikten dolayı sıkıntı yaşadığımız için buraya geldik. Şu an imalatımız yüzde 100 Batman'dadır" dedi.

"İLK BAŞTA TEDİRGİNDİM"

Ürettikleri ürünlerin hepsini yurt dışına sattıklarını söyleyen Mukhtarna, "Ürünlerin tamamı yurt dışına hitap ediyor. Ağırlıklı Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri de var. Katar ve Dubai gibi ülkelere de ihracat yapıyoruz. Buraya gelip yatırım yapmak için ilk başta tedirgindim ama hiçbir sıkıntı yaşamadık geldiğimden beri memnunum" ifadelerini kullandı.

"İSTİHDAMI 100-150 KİŞİYE ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Sıfırdan başlayıp işçileri kendilerinin yetiştirdiklerini vurgulayan Mukhtarna, "İşçileri yetiştirdik. Şu an elliden fazla çalışanımız var. Bundan sonrası için düşüncelerimiz biraz daha imalatı Batman'da büyütmek. İstihdamı 100-150 kişiye çıkarmak istiyoruz. Almanya'da satış yerimizi açma gibi bir düşüncemiz var. Nisan ayında inşallah gerçekleşecek. Oraya yönelik sadece büyük markalara değil, artık kendi markamızı da mal yapıp pazara sokmak en büyük hedefimizdir" şeklinde konuştu.

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÇOK DAHA ÖNEMLİ"

Yabancı oluşundan ötürü yurt dışındakilerle bire bir iletişim kurduğunu söyleyen Mukhtarna, "Yabancı müşterilerle genelde ben temas halindeyim. Her hangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Müşteri ile kendi bağlantımızı kendimiz kuruyoruz. Bizim mallarımız ağırlıklı olarak kaliteli, farklı kumaşlardan yapılıyor. Bambu, organik pamuk gibi özel yani insan sağlığına yararlı olan kumaşları kullanıyoruz. Avrupa pazarının da asıl talebi budur. Müşteri memnuniyeti çok daha önemli. Müşterinin talebi de bu yönde olduğu için ağırlıklı bu yönde çalışıyoruz" dedi.

"DOĞUDA İŞ İMKANI YOKTU"

İşsizlikten İstanbul'a göç ettiğini anlatan Sinan Tarhan isimli tekstil işçisi, 15 yıl aradan sonra yeniden Batman'a döndüğünü söyledi. Tarhan, "Memleketimde tekstil açıldığını duydum geldim gördüm. Merak edip çalıştım. İstanbul'a göre burada kazancım daha iyi. Patronlarımız bizim için iş imkanları sundu. Doğuda çok fazla iş imkanı yoktu. Şimdi bu şirketler sayesinde vatandaşlar rahatladı" diye konuştu.