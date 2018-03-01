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Ege'de hava sıcaklığı artacak
Ege Bölgesi, yarından itibaren Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı havanın etkisinde kalacak.
Ege Bölgesi, yarından itibaren Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı havanın etkisinde kalacak.
Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede bugün yağış beklenmiyor.
Yarından itibaren Akdeniz üzerinden gelecek ılık ve yağışlı havanın etkisinde kalacak bölgede mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren artarak normal değerlerin üzerine çıkacak.
Yağış miktarları
Açıklamada, 27-28 Şubat tarihlerinde bölgeye düşen yağış miktarlarına da yer verildi.
Son iki günde İzmir merkezine metrekareye 20, Çanakkale'ye 8, Manisa'ya 44, Aydın'a 17,4, Balıkesir'e 28,1 kilogram yağış düştü.
Belirtilen tarihlerde en fazla yağışı 41,6 kilogram ile Çanakkale'nin Ezine ilçesi aldı.
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