1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gökova Körfezi'nin rengi değişti

Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su, Gökova Körfezi'nin renginin değişmesine neden oldu.
01 Mart 2018 23:33
Yazdır
Gökova Körfezi'nin rengi değişti

Muğla'da etkili olan sağanağın ardından sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Akyaka ile Akçapınar plajlarına gitti.

Dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su nedeniyle denizin yüzeyini kaplayan kızıl renkteki çamur tabakasıyla karşılaşanlar, bu durumu görüntüledi.

Bazıları da Akçapınar sahilinde oluşan çamurlu suda balık tutmaya çalıştı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haber 638 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Beyazıt Meydanı'nda çevre düzenleme çalışmaları durdu
01 Mart 2018 22:47		 Ordu Üniversitesinde 25 öğrenci yemekten zehirlendi
01 Mart 2018 22:42
Anadolu'nun en büyük ahşap direkli camisi
01 Mart 2018 21:53		 Fındık üreticilerine zirai don uyarısı
01 Mart 2018 21:01
Kars-Erzurum Karayolu'nda bazı araçlar yolda kaldı
01 Mart 2018 20:41		 Doğu Anadolu'da kar etkili oluyor
01 Mart 2018 19:49
Bu köye asma köprüden geçilerek giriliyor
01 Mart 2018 19:39		 Yarım asırlık hayal Cankurtaran Tüneli, açıldı
01 Mart 2018 19:31
Jandarmadan lise öğrencilerine trafik eğitimi
01 Mart 2018 19:23		 Bu binayı 300 kiloluk dinamit bile yıkamadı
01 Mart 2018 19:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Nöbet izninde olan memur, hizmet içi eğitime katılmak zorunda mıdır?
Kastamonu'ya şehit ateşi düştü
Sağlık'ta, Atama ve Nakil yönetmeliği değişti
Afrin şehidinin Konya'daki ailesine acı haber verildi
Bekçiliğe Giriş Sınavı Yönetmeliği değişti
Erdoğan, Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan bilgi aldı
2 Mart 2018'den önemli gündem başlıkları
Belediye ve Bağlı Kuruluşlara Yönelik Yönetmelikte Değişiklik
Aydın'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu
Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dokuzsekiz 1
reis bizi etiler'e götür 1
1 mart muhasebeciler günü 11
hope hicks 3
mevcut 1
kara tahtada bilgisayar öğreten teknoloji öğretmeni 5
Jeremain Lens 2
tanker 1
Biz şimdi neyiz ciler 3
03.03.2018 karabükspor vs galatasaray maçı 1
SON İLANLAR
Adıyaman Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
MASAK sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Ankara Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşoluk Barajı Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Karataş Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam