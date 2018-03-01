|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Gökova Körfezi'nin rengi değişti
Muğla'da etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su, Gökova Körfezi'nin renginin değişmesine neden oldu.
Muğla'da etkili olan sağanağın ardından sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, Akyaka ile Akçapınar plajlarına gitti.
Dağlardan ve yağmur suyu kanallarından akan çamurlu su nedeniyle denizin yüzeyini kaplayan kızıl renkteki çamur tabakasıyla karşılaşanlar, bu durumu görüntüledi.
Bazıları da Akçapınar sahilinde oluşan çamurlu suda balık tutmaya çalıştı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Bu haber 638 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI