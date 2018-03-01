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Afrin'den acı haber: 8 asker şehit, 13 yaralımız var
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. 8 asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı. Öte yandan, Kel Tepe'de tünellerden sızmaya çalışan teröristlerle yoğun çatışmaların sürdüğü belirtiliyor. Teröristlerin kaçış noktaları havadan da vuruldu.
DHA'nın haberine göre Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışmada şehit ve yaralıların olduğu bildirildi. Teröristlerin ateş altına alındığı bölgedeki yaralı askerler tahliye edilerek Hatay'daki hastanelere taşındı.
GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA: 5 ŞEHİT, 7 YARALI
Genelkurmay'ın resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı:
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
GENELKURMAY'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA: 3 ŞEHİT, 6 YARALI
Silahlı Kuvvetleri'nin ilk açıklamasından kısa bir süre sonra yeni bir açıklama daha geldi.
Açıklama şöyle:
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 01 Mart 2018 tarihinde Afrin'de icra edilen operasyonlar esnasında üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.
ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Savaş uçakları, ATAK helikopterleri teröristlerin kaçış noktalarını vuruyor.
Yaklaşık 100 kişilik terörist grubun bölgedeki tünel ağından sızmaya çalıştığı, çok sayıda teröristin öldürüldüğü de belirtiliyor.
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