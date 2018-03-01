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Afrin şehidinin acı haberi baba ocağına ulaştı
Afrin şehidinin acı haberi İzmir'deki baba ocağına ulaştı
Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Uğur Palancı'nın şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda kırsalda çıkan çatışmada şehit olan Uğur Palancı'nın (28) İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Gaziemir Gazikent Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer ile Kaymakam Yaşar Dönmez, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini emekli polis tlfı baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı'ya verdi. Aile gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları da taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve sokağındaki diğer evlere Türk bayrakları asıldı.
3 kardeşten biri olan şehidin bekar olduğu öğrenildi.
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