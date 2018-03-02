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Afrin şehidinin Konya'daki ailesine acı haber verildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un Konya'daki baba evine acı haber verildi.
02 Mart 2018 00:54
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Afrin şehidinin Konya'daki ailesine acı haber verildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un Konya'daki baba evine acı haber verildi.

Afrin'e yönelik operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Konyalı Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç (23) şehit düştü. Şehit Koç'un Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'nde ikamet eden babası Ahmet ve annesi Fatma Zehra Koç'a acı haber eve gelen yetkililer tarafından verildi. Binaya şehit yakınları ve arkadaşları tarafından Türk Bayrağı asıldı. Bekar ve 4 kardeş olan şehit Abdullah Taha Koç'un 2015 yılında astsubay olarak görev yapmaya başladığı, iki gün önce de doğum günü olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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