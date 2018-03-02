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Erdoğan, Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak Afrin harekatında 8 şehit verdiğimiz çatışmaya ilişkin bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'de yaşanan çatışmayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan bilgi aldı. Erdoğan, 8 askerin şehit olmasından derin üzüntü duyduğunu belirtti.
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