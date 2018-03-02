Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanı

Sağlık Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, 5 ve 6. hizmet bölgelerinde 1 ila 6 yıl arasında fazladan görev yapanlara birinci hizmet bölgesindeki illere atanma hakkı verdi.

2 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeye göre, 5 ve 6. hizmet bölgelerinde fazladan yapılan her bir yıllık görev için bir üst bölgenin C ve D hizmet grubu illerine atanma imkanı verilecek. Eğer bir yıl değil de fazladan iki yıl görev yapılırsa bu halde, üst bölgenin A ve B hizmet grubu illerine tayin istenebilecek.

Yönetmeliğe göre, Artvin, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Şanlıurfa ve Siirt 5. bölgede; Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kars, Mardin ve Muş ise 6. bölgede yer alıyor. Yine mevzuata göre bölgelerde en az 2 yıl görev yapma zorunluluğu aranıyor.

Yapılan düzenleme gereğince, örneğin Muş'ta 8 yıl görev yapan bir sağlık personeli, birinci hizmet bölgesinde yer alan Ankara, Bursa, İçel, İstanbul, İzmir gibi illerin yer aldığı birinci hizmet bölgesinin C ve D hizmet grubu illerine atanabilecek. Eğer Muş'ta 8 değilde 9 yıl görev yapılırsa birinci hizmet bölgesinde yer alan A ve B hizmet grubu illere tayin isteyebilecek.

İŞTE YÖNETMELİK'E EK OLARAK KONAN MADDESİ

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Çalışma süresine bağlı yer değişikliği

MADDE 31/A - (1) PDC'nin uygun olması halinde;

a) 6 ncı hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 2 yıl görev yapanlar 5 inci hizmet bölgesinin,

2) 3 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

3) 4 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

4) 6 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

5) 8 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

b) 5 inci hizmet bölgesinde atandıkları tarihten itibaren;

1) 4 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

2) 5 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

3) 7 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

4) 9 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

C ve D hizmet grubu illerine hizmet puanı ve döneme bağlı kalmaksızın atanabilirler. Ancak yukarıdaki hizmet bölgelerinde belirlenen süreden bir yıl fazla süre ile görev yapanlar A ve B hizmet grubu illere de atanabilirler.

(2) 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında atanarak 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olmak ve en az iki yıl süre ile görev yapmış olmak şartıyla 4, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde yukarıda belirlenen süre şartları aranmaz.

(3) 6 ncı hizmet bölgesi ile 5 inci hizmet bölgesi dışında aile hekimliği ve sözleşmeli olarak geçirilen süreler ile aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler, çalışma süresinden sayılmaz. 6 ncı hizmet bölgesinde geçirilen süreler 5 inci hizmet bölgesi süresinden sayılır."

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