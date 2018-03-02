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Öğretmen maaşına başarı ayarı
Öğretmenlere verilecek olan 'uzman öğretmenlik' ve 'başöğretmenlik' unvanları için yeni kriterler belirlendi. Performanslarına bakılacak olan öğretmenlere, veliler ve öğrenciler de puan verecek. En başarılı öğretmen en yüksek maaşı alacak
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik için yeni kriterler belirledi.
UZMAN ÖĞRETMENLİK
Son 8 yıldaki performans değerlendirmelerinde en az 4'ünün A başarı düzeyinde olması gerekecek.
BAŞÖĞRETMENLİK
Son 14 yıldaki performans değerlendirmelerinde en az 7'sinin A başarı düzeyinde olması gerekiyor.
MÜDÜRLÜK
Son 4 yılda performans değerlendirmelerinde en az 2'sinde A düzeyi başarı gerekiyor.
BAŞARISIZ ÖĞRETMENE EĞİTİM
Performans başarısı yüksek olmayan öğretmen eğitime alınarak takip edilecek.
Safure CANTÜRK
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