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Öğretmen maaşına başarı ayarı

Öğretmenlere verilecek olan 'uzman öğretmenlik' ve 'başöğretmenlik' unvanları için yeni kriterler belirlendi. Performanslarına bakılacak olan öğretmenlere, veliler ve öğrenciler de puan verecek. En başarılı öğretmen en yüksek maaşı alacak
02 Mart 2018 06:40
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Öğretmen maaşına başarı ayarı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlik için yeni kriterler belirledi.

UZMAN ÖĞRETMENLİK

Son 8 yıldaki performans değerlendirmelerinde en az 4'ünün A başarı düzeyinde olması gerekecek.

BAŞÖĞRETMENLİK

Son 14 yıldaki performans değerlendirmelerinde en az 7'sinin A başarı düzeyinde olması gerekiyor.

MÜDÜRLÜK

Son 4 yılda performans değerlendirmelerinde en az 2'sinde A düzeyi başarı gerekiyor.

BAŞARISIZ ÖĞRETMENE EĞİTİM

Performans başarısı yüksek olmayan öğretmen eğitime alınarak takip edilecek.

Safure CANTÜRK

Sabah
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