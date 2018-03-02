Öz'ün ByLock'taki kod adı 'limitsiz'

Öz'ün soruşturma dosyasına giren ByLock yazışmalarında "limitsiz" kod adını kullandığı belirlendi. Öz'ün yazışmalarında nargile düşkünü olduğu ve sürekli, "Nargile aldınız mı?" diye sorduğu görüldü.

Öz'ün bir başka mesajında ise, "Eğer kaçmak yok sonuna kadar direnişe devam denseydi sorguda şov yapmayı düşünüyordum" dediği görüldü. Öz'ün, ByLock'a en son 13 Şubat 2016'da erişim sağladığı, kişi listesinde 16 FETÖ'cünün bulunduğu ayrıca ByLock'ta bir de grubunun olduğu belirlendi.

Öz, Mehmet Karababa ile yaptığı başka bir konuşmada ise bir tane daha sahte pasaport yaptırmak gerektiğini söylüyor. ByLock mesajlarıyla Öz'ün, örgüt üyeleriyle lobide buluştuğu, dışarı çıkmak için de bir örgüt mensubundan izin istediği ortaya çıktı. Firari Öz'ün, FETÖ'den tutuklu avukat Yusuf Danyal Kılıçalp ile de ByLock'tan konuştuğu belirlendi.