Başkomutana selam operasyona devam

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik "Başkomutan" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi. Afrin'in kuzeyinde PYD/ PKK'lı teröristlerle yaşanan büyük çatışmaların ardından temizlenen Qestele köyüne giren Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri duvara, "Başkomutan Erdoğan'a selam, Afrin'e devam" diye yazdı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise harekatın başlangıcından itibaren 2 bin 322 terörist etkisiz hale getirildi.

KUŞ UÇURTMUYORLAR

Afrin kuşatmasının tamamlanmasının ardından teröristlerden temizlenen bölgelere JÖH ve PÖH timleri yerleştirildi. SABAH da teröristlerden temizlenen köylerde göreve başlayan timleri görüntüledi. Afrin'e yollanan JÖH ve PÖH timleri PYD/PKK'lı teröristlerden temizlenen köylerde sızma girişimini önlemek ve cephe gerisinin güvenliğini sağlamak için 24 saat görev yapıyor. Köylerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan timler bölgenin emniyetini sağlıyor. Köy içlerinde belli aralıklarla devriye gezen JÖH ve PÖH timleri bölgede kuş uçurtmuyor.

Operasyonlara devam eden TSK Afrin kuşatmasını tamamladıktan sonra Afrin şehir merkezine doğru ilerlemeye başladı. Doğu, Kuzey ve Batı cephelerinin birleşmesiyle birlikte Afrin kıskacına başlayan Mehmetçik, Racu ve Cinderesi beldelerinde meskün mahal operasyonları için hazırlıklarını tamamladı. Bölgeye daha önce Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şehir savaşlarına katılan çok sayıda tecrübeli JÖH ve PÖH timi sevk eden TSK, birkaç gün içerisinde ilk meskun mahal savaşlarına başlayacak. Racu ve Cinderesi'nde yaşanan şehir savaşları bir bakımdan Afrin şehir kuşatmasının bir provası olarak sayılıyor.

İHA VE SİHA'LAR DAR EDİYOR

Son dönemde terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanılmaya başlayan yüzde yüz yerli insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) teröristlere Afrin'i dar ediyor. Terör hedeflerinin yerinin belirlenmesinde ve imha edilmesinde büyük bir avantaj sağlayan İHA ve SİHA'lar gece de termal görüş sayesinde operasyonlar düzenliyor, Afrin'deki hedefleri nokta atışı yaparak imha ediyor.

İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalışan teröristler ise yanlarında devasa boyutlardaki özel yapım şemsiyelerle geziyor. Teröristlerden temizlenen bölgelerde ele geçirilen dışı kamuflaj biçiminde içi ise alüminyum kaplamalı yüzlerce şemsiye, arazide teröristlerin tespit edilmesini zorlaştırırken içlerindeki alüminyum folyo nedeniyle vücut ısısının termal kameralar tarafından tespit edilmesi güçleşiyor. İHA ve SİHA'lardan korunmak isteyen teröristler ayrıca, işgal ettiği köylerde DEAŞ'tan öğrendikleri yöntemle kovaların içinde petrol ve tekerler yakarak hava araçlarının görüntü almasını da engelliyor.

SAHİPSİZ HAYVANLARI ÖSO SAHİPLENDİ

Harekat kapsamında ilerleyişine devam eden Mehmetçik ile PYD/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar ise tüm şiddetiyle devam ediyor. Terör örgütü mensupları köylerde yaşayan sivilleri zorla Afrin şehri merkezine doğru götürüyor. Köylerde kalan ve açlıkla mücadele eden yüzlerce kedi köpeği ise ÖSO savaşçıları sahipleniyor ve karınlarını doyuruyor.

BÜLBÜL'DE KONTROL MEHMETÇİK'TE

Teröristlerden temizlenen ilk büyük yerleşim yeri olan Bülbül ve çevresinde Mehmetçik tarafından mayın ve patlayıcı temizliği yapılmasının ardından ilerleyiş devam ediyor. Beldenin girişinde teröristlerin hendekleri için özel inşa ettiği 'U' şeklinde beton kalıplar ise teröristlerin nasıl büyük bir hazırlık içinde olduğunu ortaya koyuyor. Bülbül Dağı'nda bulunan ve SİHA'lar tarafından tam isabetle vurulan terörist başı Abdullah Öcalan'a ait poster ise tamamen kaldırılacağı günü bekliyor

UĞUR YILDIRIM