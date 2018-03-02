1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkomutana selam operasyona devam

Afrin'de alana inen meskun mahal tecrübesi yüksek JÖH ve PÖH timleri, Qestele köyünde duvara "Başkomutan Erdoğan'a selam, Afrin'e devam" mesajı yazdı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 2 bin 322'yi buldu
02 Mart 2018 07:20
Yazdır
Başkomutana selam operasyona devam

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik "Başkomutan" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi. Afrin'in kuzeyinde PYD/ PKK'lı teröristlerle yaşanan büyük çatışmaların ardından temizlenen Qestele köyüne giren Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri duvara, "Başkomutan Erdoğan'a selam, Afrin'e devam" diye yazdı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise harekatın başlangıcından itibaren 2 bin 322 terörist etkisiz hale getirildi.

KUŞ UÇURTMUYORLAR

Afrin kuşatmasının tamamlanmasının ardından teröristlerden temizlenen bölgelere JÖH ve PÖH timleri yerleştirildi. SABAH da teröristlerden temizlenen köylerde göreve başlayan timleri görüntüledi. Afrin'e yollanan JÖH ve PÖH timleri PYD/PKK'lı teröristlerden temizlenen köylerde sızma girişimini önlemek ve cephe gerisinin güvenliğini sağlamak için 24 saat görev yapıyor. Köylerin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan timler bölgenin emniyetini sağlıyor. Köy içlerinde belli aralıklarla devriye gezen JÖH ve PÖH timleri bölgede kuş uçurtmuyor.

Operasyonlara devam eden TSK Afrin kuşatmasını tamamladıktan sonra Afrin şehir merkezine doğru ilerlemeye başladı. Doğu, Kuzey ve Batı cephelerinin birleşmesiyle birlikte Afrin kıskacına başlayan Mehmetçik, Racu ve Cinderesi beldelerinde meskün mahal operasyonları için hazırlıklarını tamamladı. Bölgeye daha önce Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde şehir savaşlarına katılan çok sayıda tecrübeli JÖH ve PÖH timi sevk eden TSK, birkaç gün içerisinde ilk meskun mahal savaşlarına başlayacak. Racu ve Cinderesi'nde yaşanan şehir savaşları bir bakımdan Afrin şehir kuşatmasının bir provası olarak sayılıyor.

İHA VE SİHA'LAR DAR EDİYOR

Son dönemde terörle mücadelede etkin bir şekilde kullanılmaya başlayan yüzde yüz yerli insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) teröristlere Afrin'i dar ediyor. Terör hedeflerinin yerinin belirlenmesinde ve imha edilmesinde büyük bir avantaj sağlayan İHA ve SİHA'lar gece de termal görüş sayesinde operasyonlar düzenliyor, Afrin'deki hedefleri nokta atışı yaparak imha ediyor.

İHA ve SİHA'lardan korunmaya çalışan teröristler ise yanlarında devasa boyutlardaki özel yapım şemsiyelerle geziyor. Teröristlerden temizlenen bölgelerde ele geçirilen dışı kamuflaj biçiminde içi ise alüminyum kaplamalı yüzlerce şemsiye, arazide teröristlerin tespit edilmesini zorlaştırırken içlerindeki alüminyum folyo nedeniyle vücut ısısının termal kameralar tarafından tespit edilmesi güçleşiyor. İHA ve SİHA'lardan korunmak isteyen teröristler ayrıca, işgal ettiği köylerde DEAŞ'tan öğrendikleri yöntemle kovaların içinde petrol ve tekerler yakarak hava araçlarının görüntü almasını da engelliyor.

SAHİPSİZ HAYVANLARI ÖSO SAHİPLENDİ

Harekat kapsamında ilerleyişine devam eden Mehmetçik ile PYD/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar ise tüm şiddetiyle devam ediyor. Terör örgütü mensupları köylerde yaşayan sivilleri zorla Afrin şehri merkezine doğru götürüyor. Köylerde kalan ve açlıkla mücadele eden yüzlerce kedi köpeği ise ÖSO savaşçıları sahipleniyor ve karınlarını doyuruyor.

BÜLBÜL'DE KONTROL MEHMETÇİK'TE

Teröristlerden temizlenen ilk büyük yerleşim yeri olan Bülbül ve çevresinde Mehmetçik tarafından mayın ve patlayıcı temizliği yapılmasının ardından ilerleyiş devam ediyor. Beldenin girişinde teröristlerin hendekleri için özel inşa ettiği 'U' şeklinde beton kalıplar ise teröristlerin nasıl büyük bir hazırlık içinde olduğunu ortaya koyuyor. Bülbül Dağı'nda bulunan ve SİHA'lar tarafından tam isabetle vurulan terörist başı Abdullah Öcalan'a ait poster ise tamamen kaldırılacağı günü bekliyor

UĞUR YILDIRIM

Sabah
Bu haber 1,472 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhur ittifakında ortak beyanname
02 Mart 2018 09:00		 Kriptoları 2. darbe için bekletiyormuş
02 Mart 2018 08:45
CHP ittifaka katılmayan partilerle 'tek aday' çıkartacak
02 Mart 2018 08:30		 28 Şubat'ın sivil ayağı yeniden sahnede
02 Mart 2018 08:10
Bakan açıkladı: Sağlıkta harcamalar tek elden yapılacak
02 Mart 2018 08:00		 İslam aleminin utanç tablosu
02 Mart 2018 07:50
'Mücadelemiz modern sömürgeye karşıdır'
02 Mart 2018 07:45		 JÖH-PÖH timleri ile ikinci aşamaya geçildi
02 Mart 2018 07:40
Erdoğan, Soylu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan bilgi aldı
02 Mart 2018 01:22		 Aydın'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek konvoyu
02 Mart 2018 00:42
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlıkçılara, Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanı
OHAL Komisyonu Şubat'ta incelediği dosya sayısını açıkladı
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Kriptoları 2. darbe için bekletiyormuş
Şehitlerin çoğu Bornova Komando Tugayı'ndan...
Sağlık'ta, Atama ve Nakil yönetmeliği değişti
TSK'da kripto FETÖ'cü temizliği sürüyor
Kanserli eşini dövdü, hastaneye bırakıp kaçtı
İlahiyatçı Demircan: Kuran'da zinaya değil 'aleniyete' ceza var
14 ilde 72 eski öğretmene FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beşşar esed 4
Fikir intiharı 3
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 2
4 ekim 2016 12801 polisin açığa alınması 3
yüz yüze 1
babacan 3
supporters tarzı entry yazma rehberi 1
ulaşgkc 1
mevcut 1
ruh eşi 2
SON İLANLAR
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
MASAK sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Ankara Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşoluk Barajı Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam