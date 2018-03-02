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Müdür istismarı 10 yaşındaki çocuğu intihar aşamasına getirdi
İstanbul Kağıthane'de 10 yaşındaki erkek öğrenci M.C.S., geçtiğimiz günlerde okulda çok miktarda ilaç içti. Geçirdiği baygınlık sonrası küçük çocuğun ailesine haber verildi ve M.C.S., hastaneye kaldırıldı
İstanbul Kağıthane'de 10 yaşındaki erkek öğrenci M.C.S., geçtiğimiz günlerde okulda çok miktarda ilaç içti. Geçirdiği baygınlık sonrası küçük çocuğun ailesine haber verildi ve M.C.S., hastaneye kaldırıldı.
M.C.S., uzmanlar eşliğinde verdiği ifadesinde okul müdürü C.C.E'nin bırçok kez cinsel istismarına maruz kaldığını iddia etti. Küçük çocuk, müdürün kendisini döverek korktuğu için yaşadıklarını kimseye anlatamadığını söyledi. Gözaltına alınan evli ve 1 çocuk babası okul müdürü tutuklandı.
Şüpheli müdür C.C.E., ifadesinde, çocuğun halüsinasyon gördüğünü öne sürdü. Hakim Ersin Öztürk ise, tutuklama kararında, küçük bir çocuğun yaşamadığı cinsel istismar olayını bu kadar detaylı ve inandırıcı anlatamayacağını ve kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olgular bulunduğunu belirtti.
NAZİF KARAMAN
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