Şehitlerin çoğu Bornova Komando Tugayı'ndan...

Hatay'ın Hassa ilçesi karşısındaki Hac Bilal köyü Keltepe bölgesinde dün öğleden sonra Jandarma ve Polis Özel Harekat (JÖH ve PÖH) timleri, korucular ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile PYD/PKK'lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hatay Sakız Hudut Karakolu'nun karşı tarafında bulunan bölgeye ağır silahlarla sızma girişiminde bulunan teröristlerden 20'den fazlası etkisiz hale getirildi. Keltepe bölgesini ele geçirmek için ilerleyen güvenlik ve ÖSO güçleri, tünellere saklanmış yaklaşık 100 kadar terörist tarafından pusuya düşürüldü.

BORNOVA JANDARMA KOMANDO TUGAYI'NDAN

Tünellerden çıkarak ağır makineli silahlarla güvenlik güçleri ile onlara eşlik eden ÖSO güçleri ve koruculara saldıran, teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden dün gece yapılan ilk açıklamada "Beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi. TSK yarım saat sonra yaptığı ikinci açıklamada 3 askerin daha şehit olduğunu, 6 askerin yaralandığını duyurdu. Şehit ve yaralıların büyük kesiminin İzmir Bornova Jandarma Komando Tugayı'ndan olduğu öğrenildi. Çatışmalarda onlarca teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

CUMHURBAŞKANI BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Senegal'de yanındaki gazetecilere yaptığı açıklamada "8 askerimiz şehit, 2 ÖSO şehidi var. Hava şartları kötü. Teröristler tünellerden baskın yapmışlar. Uçaksavarları varmış, yok edildi" diye konuştu. Erdoğan, teröristler yaşanan çatışmayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak bilgi aldı. Çatışmada askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kederli ailelerine ve başta jandarma olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.

TAKVİYE BİRLİK GÖNDERİLDİ

Yoğun çatışma üzerine bölgeye takviye birlikler gönderildiği öğrenildi. Sınır hattında konuşlu fırtına obüsleri ile çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) bölgeyi ateş altına aldı. ATAK helikopterleri de hava desteği için bölgeye gönderildi. Bu sırada bir ATAK helikopterinin yerden açılan ateş sonucu hasar aldığı ve bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldığı ileri sürüldü. Bir yandan da savaş uçakları bölgeyi yoğun şekilde bombaladı. Savaş uçaklarının taarruzu sonrası bölgeye inen helikopterler ağır yaralıları tahliye ederek Hatay'daki hastanelere taşıdı.

OPERASYON HIZLANACAK

2016 yılında Güneydoğu'daki terör örgütü PKK'nın hendeklerine karşı yapılan meskün mahal operasyonlarında önemli tecrübe kazanan, her türlü doğa koşulunda 24 saat operasyon kabiliyetine sahip özel eğitimli JÖH ve PÖH timleri, 'şahin gözler' sayesinde teröristlerin bölgede gece sızmalarına karşı da önlem alıyor. Timler 'şahin göz'den gündüz de lazer işaretleyici olarak yararlanıyor. Güvenlik kaynakları, bu timlerin de dahil olmasıyla Suriye'deki Zeytin Dalı harekatının daha da hızlanacağını kaydetti.

2272 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Harekatta ele geçirilen köy, mezra, tepe ve dağ sayısı dün öğle saatleri itibarıyla 116'yı bulurken, Raco'nun kuzeyi biraz daha kapandı. Genelkurmay Başkanlığı, harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 2 bin 272'ye ulaştığını açıkladı.

30 AĞUSTOS'TA EVLENECEKTİ

Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in (24) Kastamonu'nun İnebolu ilçesi Dibek köyündeki ailesine acı haber verildi. Şehit Demirel'in köyde yaşayan annesi Serpil ve babası Aydın Demirel, nişanlısı Rukiye Çekirdek ve 2 kardeşine acı haber İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, İnebolu Belediye Başkanı Engin Uzuner ve askeri yetkililer tarafından yanlarındaki sağlık ekipleri kontrolünde verildi. Yakınları, şehit Demirel'in geçtiğimiz Eylül ayında Rukiye Çekirdek ile nişanlandığını ve 30 Ağustos'a nikah günü aldıklarını söyledi. Acı haberin ardından şehidin ailesinin yaşadığı eve Türk Bayrağı asıldı, yakınları ve köylüler taziye ziyaretine geldi.

DOĞUM GÜNÜNÜ YENİ KUTLAMIŞTI

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç'un (23) memleketi Konya'ya ateş düştü. Selçuklu ilçesi Kılıçaslan mahallesinde oturan annesi Fatma Zehra ve babası Ahmet Koç'a acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Koç Ailesi çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Bekar olan şehit Koç'un doğum tarihinin önceki gün olduğu ve 2015 yılında astsubay olarak görevine başladığı öğrenildi.

1.5 AYLIK KIZI VAR

Eskişehirli Uzman Çavuş Recep Çetin'in Emek Mahallesi Yasemin Sokak'ta bulunan baba evine askeri erkan tarafından acı haber verildi. Şehidin baba evine Türk Bayrağı asıldı, evin önünde ambulans hazır bekletildi. Recep Çetin'in kızının 1.5 ay önce dünyaya geldiği öğrenildi.

VAN'A ATEŞ DÜŞTÜ

Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik'in (26) Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Banka emeklisi baba Zeynel Çevik, şehitlik mertebesinin herkese nasip olamayacağını, gerekirse kendisinin de Afrin'e giderek şehit olacağını söyledi. Çevik'in kısa bir süre önce nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı belirtilirken, şehit için bugün ilçede tören düzenlenecek.

'ŞEHİT OLMAYA GİDİYORUM'

Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol'un (24) Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi. Bekar olan şehit Açıkkol'un geçen hafta ailesini ziyaret ettikten sonra Afrin'e gittiği belirtildi. Şehidin yakın arkadaşları, Burhan Açıkkol'un Afrin'e gitmeden önce yaptığı konuşmalarında 'Afrin'e şehit olmaya gidiyorum' dediğini söylediler. Odasında 'Gayret bizden, zafer Allah'tan' şeklinde yazı bulunduğu öğrenilen şehit Açıkkol'un 4 kardeş oldukları belirtildi.

NAZİLLİ'YE ACI HABER

Denizlili Uzman Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek'in Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

TAZİYE EVİNE BAYRAKLAR ASILDI

Jandarma Astsubay Uğur Palancı'nın (28) şehadet haberi, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Gazikent Mahallesi Palmiye Apartmanı'ndaki baba ocağına ulaştı. Aileye şehadet haberini İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez ve askeri yetkiler, sağlık personeli eşliğinde iletti. Oğullarının şehit olduğu haberini alan emekli polis memuru baba İhsan Palancı ile anne Yasemin Palancı büyük üzüntü yaşadı. Şehit baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, komşuları ve yakınları taziye ziyaretine geldi. Mardin'in Artuklu ilçesine kayıtlı olan Uğur Palancı'nın üç erkek kardeşin ortancası ve bekar olduğu öğrenildi.

Uğur ERGAN