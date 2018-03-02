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Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklık artacak-Haritalı

Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) artacağı tahmin ediliyor
02 Mart 2018 06:30
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Kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklık artacak-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Hakkari çevresinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ISTANBUL °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeybatı kesimleri ile akşam ve gece saatlerinde il geneli yağmurlu

YALOVA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyı kesimleri ve zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa.) şekilde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 13°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AYDIN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimi ve akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

IZMIR °C, 16°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimi ve zamanla il geneli sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ESKISEHIR °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KARABUK °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

SİNOP °C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Şırnak çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIG °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor

DIYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KILIS °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu
Memurlar.Net
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