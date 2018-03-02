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'Mücadelemiz modern sömürgeye karşıdır'

Türkiye'nin kendine özgü bir ekonomi ve kalkınma modeli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tecrübelerimizi Afrika ile paylaşamaya hazırız. Kaynakları tüketmek ve modern sömürü modelleri benimsemek bizim için asla söz konusu değildir" dedi.
02 Mart 2018 07:45
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'Mücadelemiz modern sömürgeye karşıdır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun üçüncü ayağı olan Senegal'de Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile birlikte DEİK tarafından organize edilen Türkiye-Senegal İş Forumu'na katıldı. Başkent Dakar'da gerçekleştirilen forumda konuşan Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

HEDEF 400 MİLYON DOLAR: Ülkelerimiz arasındaki ikili ticaret hacminin 250 milon dolara ulaşması ile hedefe ulaşmış olduk. Bu rakam gerçek potansiyelin yansıtmaktan uzak. 400 milyon dolar hedefini orta koyduk.

KORKMAYA GEREK YOK: Serbest ticaret anlaşması asimetrik bir anlaşmadır, şartlarını Afrikalı kardeşlerimiz belirleyecektir. Burada ve Türkiye'de üretilen ürünler rekabet eden değil birbirini tamamlayan ürünlerdir. Serbest ticaret anlaşmasından korkmaya gerek yok.

UZUN VADELİ İŞBİRLİĞİ: Türkiye'nin kendine özgü bir ekonomi ve kalkınma modeli vardır. Kendine güven ve zengin insan kapasitesi tecrübelerimizi Afrika ile paylaşamaya hazırız. Afrika ile uzun vadeli işbirliği düşünüyoruz, kaynaklarını tüketmek ve modern sömürü modelleri benimsemek bizim için asla söz konusu değildir. Kültürümüz ve ahlaki yapımızda sizlerle paylaştığımız değerler de buna izin vermez. Biz insanı insanın kurdu gibi değil Senegal atasözündeki gibi; şifası, ilacı olarak görüyoruz. Gore Adası'ndaki insanlık dışı ticaretin farklı yöntemlerle içinde yer aldığımız bölgelerde yeniden tedavüle sokulmasına asla rıza gösteremeyiz. Türkiye'nin bir mücadelesi de bu modern sömürge düzenine karşı verdiği duruştur.

NEDEN BİZ OLMAYALIM?: Dünya 5'ten büyük derken diplomatik yalpaları ve güvenlik blokajlarını değil bu çarpıklıkları da ifade ediyoruz. 196 ülkenin kaderini 5 ülke belirleyemez. Her birinin dudakları arasına sıkışmış böyle bir kaderi artık dünya taşıyamaz. Şu anda ikinci dünya savaşı şartlarında yaşamıyoruz. 5 ülke daimi üye ise; Senegal de Türkiye de, Moritanya da daimi üye olabilmeli. Bunu seslendirmekten niye korkuyoruz, kaçıyoruz. Niçin biz orada yer almayalım? BM güvenlik konseyi belirli aralıklarla neden değişmesin? Kudüs meselesinde dünya konuştu, 128 ülke tavrını ortaya koydu. ABD yanında 7 ülke buldu. Kararlı olunca, iyi bir duruş sergileyince hak güçlüdür. Afrika'ya birlikte refahı artırmayı, güvenliği güçlendirmeyi teklif ediyorum.

Şok eden Türk yatırımı

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Şu toplantıyı yaptığımız salonu (Abdou Diouf Uluslararası Kongre ve Konferans Merkezi) Türk müteahhitleri yaptı Enteresan da bir şey oluyor. Hollande; 'burayı Fransızlar mı yaptı' diye soruyor. Sayın Sall, 'hayır Türk müteahhitler yaptı' diyor. Tabi o zaman şok oluyor. Havaalanının kısa zamanda yapılması da iftihar meselemiz. Amacımız Türk iş adamlarını Senegal ile iş yapmaya teşvik etmektir."

Batı'ya Gore göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'de Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı. Sall, Erdoğan'a "Senegal Yüksek Devlet Nişanı" takdim etti. Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, şu mesajları verdi:

15 TEMMUZ TEŞEKKÜRÜ: Senegal değerli bir dost ve stratejik bir ortaktır. 15 Temmuz'da sergilediği dayanışma için Senegal'e teşekkür ediyorum. Bu asil duruşu hiçbir zaman unutmayacağız. FETÖ bağlantılı okulların kapatılması çok önemlidir. Maarif Vakfı tarafından Senegal'de kurulan okullarda vatanını seven ülkesi ve ailesi için çalışan nesiller yetiştireceğiz.

GORE ADASI GİBİ VAHŞET YERLERİ YOK: Afrika ile ilişkilerimizin tarihi 10'uncu yüzyıla dayanıyor. Bin yılı aşan bu geçmişte bir kara leke yoktur. Bu mazide Gore Adası gibi vahşetin ve sömürünün zirve yaptığı yerler yoktur. 5 yıl önce Başbakanken ziyaret ettiğim Gore Adası'nı inanın her hatırlayışımda insanlık adına bir hicap olarak görüyorum. Bizler gelecek asrın bir Afrika asrı olacağına inanıyoruz. Çok sevdiğim bir Senegal atasözünü paylaşmak istiyorum; çelikten dişlerin varsa demirden hindistan cevizi bile yiyebilirsin. İyi bir dost çelikten dişe benzer. Biz de Senegal'in kara gün dostuyuz.

Erdoğan'a "Sevgili Recep" diye hitap eden Sall da "Erdoğan'ı İslam İşbirliği Teşkilatı ve dünyandaki diğer uluslararası örgütlerdeki liderliği açısından tebrik ettim. Türkiye ile işbirliğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Kıvanç El
Milliyet
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