Bakan açıkladı: Sağlıkta harcamalar tek elden yapılacak

Her türlü sağlık malzemesi alımlarını Devlet Malzeme Ofisi'nin tek merkezden yapacağını belirten Bakan Demircan, "Her hastane DMO aracılığıyla kendi bütçesinden alım yapacak. Her hekim bütün hastanelerdeki malzemeyi sistemden görüp talep edebilecek" dedi

