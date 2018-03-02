Bütün devlet, 'e-devlet'e geçiyor

Bakan Arslan, Barselona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde bir grup gazeteciye değerlendirmede bulundu. Arslan, "36.5 milyon e-devlet kapısı üzerinde kullanıcı sayısı var. Erişkin nüfusun 70'i abone durumda. 418 kurum, kuruluşun 2 bin 800 işlemini e-devlet kapısı üzerinden yapabilmemiz önemli" dedi.

Arslan, dünyada hedefin 2020'de 5G iletişimine geçmek olduğunu belirterek, "5G'ye geçen öncü ülkelerden olmak istiyoruz. Standart belirleme de dahil kural koyucu ülkelerden olalım. Geliştirilen ürünler sonucunda böyle bir uygulamayı hayata geçirebilmek gerekiyor. Kongrede geniş katılımla yer alma sebebi bu" dedi.

Cankurtaran Tüneli ulaşıma açıldı

Öte yandan, Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin-Rize-Ardahan karayolundaki Cankurtaran Geçidi'nde inşa edilen tünel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından ulaşıma açıldı.

Bakan Arslan, tünel üzerinden Karadeniz'in İç Anadolu'ya kestirme olarak bağlanacağını söyledi. Önemli bir tüneli hizmete sunduklarını ifade eden Arslan, "5 bin 200 metrelik Cankurtaran tünelleri iki gidiş, iki geliş çift tüp ama bu güzergah üzerinde üç tane tünelimiz, dört tane viyadüğümüz, dört tane de köprümüz var. Toplamı yaklaşık 14 kilometre iki gidiş, iki geliş güzergahı bugün itibarıyla hizmete sunmuş oluyoruz. Bu tünellerle beraber güzergahı 12 kilometre kısaltmış olacağız" dedi.

Bakan Arslan, Rize-Artvin Havalimanı inşaatındaki incelemeleri esnasında, "İnşallah kısa sürede hizmete sunmuş olacağız" dedi.

Mithat Yurdakul