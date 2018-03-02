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JÖH-PÖH timleri ile ikinci aşamaya geçildi

Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde, Jandarma ve Polis Özel Harekat (JÖH-PÖH) timlerinin harekata katılmasıyla ikinci aşama olan meskün mahal operasyonlarına geçildi
02 Mart 2018 07:40
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JÖH-PÖH timleri ile ikinci aşamaya geçildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Afrin kırsalındaki cepheleri birleştirmesiyle ilk aşaması tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde, Jandarma ve Polis Özel Harekat (JÖH-PÖH) timlerinin harekata katılmasıyla ikinci aşama olan meskün mahal operasyonlarına geçildi. JÖH ve PÖH timleri Afrin'in kuzeybatısındaki Cinderes Beldesi'nin kritik noktalarına konuşlandı.

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre TSK ve ÖSO'nun ilerleyişi sürerken Raco'nun kuzeyindeki Şeyh Muhammedali ve Fakir köyleri PKK/PYD'den alındı. Birliklerin Raco merkezine batıda 1, kuzeyde ise 3 kilometre uzaklıkta bulundukları bildirildi. Raco kırsalında sadece 2 köyde teröristlerin bulunduğu belirtildi. Bu köylerden Badinli'de çatışmalar sürerken Afrin'in batısındaki Mataba ve kuzeyindeki Meydanki barajı ile Şeran ve çevresindeki terör noktaları, siperleri, lojistik depoları Türk savaş uçakları tarafından vuruldu. Raco ve çevresindeki PYD bölgeleri de ateş altına aldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST: 2 BİN 222

Genelkurmay Başkanlığı, dün sabah yaptığı bilgilendirmede, 38'i son 24 saatte olmak üzere harekat boyunca 2 bin 222 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Harekatta 1'i belde merkezi, 89'u köy olmak üzere 117 noktanın ele geçirildiği bildirildi
Habertürk
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