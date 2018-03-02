Trafik canavarı kaliteli duble yol dinlemedi

Türkiye'de trafik konusunda 'kaza' muamması yaşanmaya başladı. Başbakan Binali Yıldırım, bölünmüş ve kaliteli yollar sayesinde kazaların artmadığını söylemesine karşın, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk ayında trafik kazalarının yüzde 5 artışla 32 bin 256'ya yükseldiğini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı verilerinden yapılan belirlemeler de kaza sayısında artışı ortaya koydu. Buna göre, Türkiye'de Ocak 2018'de yaralanmalı, ölümlü, maddi hasarlı ve toplam kaza sayısında artış yaşandı. Ocak 2018'de yüzde 5.2 artış kaydeden 32 bin 256 kazanın 25 bin 529'u şehir içi, 6 bin 727'si şehir dışında gerçekleşti. Bu kazaların 183'ü ölümle sonuçlanırken, bunların da 74'ü yerleşim yeri, 109'u ise yerleşim yeri dışında gerçekleşti. Ölümlü 183 kazada 252 kişi yaşamını yitirirken, en fazla ölümlü kaza vakasının 159'la yerleşim yeri dışında yaşandığı belirlendi. Maddi hasarlılarda ise 20 bin 193'ten 19 bin 897'ye geldiği görüldü. Yaralanmalı kaza sayısı da yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.1 artışla 10 bin 304'ten 12 bin 176'ya yükseldi. Söz konusu kazaların 9 bin 174'ü şehir, 3 bin 2'si şehir dışında meydana geldi. Yaralı sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 17 bin 654'ten 20 bin 306'ya yükseldi. Yaralı vakası 13 bin 565'le yerleşim yeri, 6 bin 741'i yerleşim yeri dışından kaynaklandı. Ölümlü ve yaralanmalı kazalarda en fazla kusurun sürücülerden kaynaklandığı belirlendi. Buna göre, aynı dönemde sürücü kusuru yüzde 12.65'lik artışla 10 bin 837'den 12 bin 208'e yükseldi. Bu kusuru yayalar bin 278, araçlar 138, yol 111 ve yolcu 68 kusurla takip etti. Sürücü kusurlarında araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymamak başı çekti. Böylelikle toplam 32 bin 256 kazanın 5 bin 460'ının aşırı hız ve kurallara uymamaktan kaynaklandığı ortaya çıktı. Bunu kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak bin 675, manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak 898, arkadan çarpma 939 sürücü kusuruyla takip etti. Dönüş kurallarına uymamak 772, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek 431, kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak 427, kırmızı ışıkta durmamak 346, trafik kurallarına uymamak 239, alkollü araç kullanmak 237 sürücü kusurlarını izledi. Şerit ihlalleri 198, aşırı hız 141 kazaya sebep oldu. Geçen yılın ocak ayında toplam 30 bin 653 trafik kazasında sürücü kusurları 10 bin 837 kazaya neden olurken, bunu yayalar bin 92, araçlar 175, yol 116 ve yolcular 43 kusurla izlemişti.

ŞEHİR İÇİNDE KAZALAR YÜKSELİŞ EĞİLİMİNDE

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk ayında 74 bin 769 aracın trafikten men edildiğini, sürücülere 101 milyon 315 bin 914 lira, araç plakalarına 176 milyon 94 bin 723 lira ceza uygulandığını kaydetti. Söz konusu ayda yaşanan trafik kazalarının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artış göstererek 32 bin 256'ye yükseldiğine işaret eden Apaydın, "Kazalarda yaralananların sayısı yüzde 15 artarak 20 bin 306, ölenlerin sayısı yüzde 35 artışla 252 olarak kayıtlara geçti" ifadesini kullandı. Apaydın, ocakta gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının 2017'nin aynı ayına kıyasla bin 899 artışla 12 bin 359'a ulaştığına dikkati çekerek, bu kazaların yüzde 75'inin yerleşim yerlerinde kalanının ise yerleşim yeri dışında meydana geldiğini ifade etti. Apaydın, sürücü kusurlarının başında araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamanın geldiğini belirterek, "Toplumun can ve mal güvenliği için kazalara sebebiyet veren sürücü kusurlarını ortadan kaldırmalı ve kurallara harfiyen uymalıyız" ifadesini kullandı. Alkollü araç kullananlara yönelik verileri de paylaşan Apaydın, bu gerekçeyle ocak ayında 11 bin 387 işlem yapıldığını kaydetti.

KALİTELİ YOLLAR ÖNLÜYOR

Geçen yıl kasım ayında düzenlenen 8. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, bölünmüş ve kaliteli yollar sayesinde kazaların artmadığını söylemişti. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürmüştü: "2003'te kaza yerinde ölenlerin sayısı 4 bine yakındı. Bugün de aynı. Neye rağmen? Trafikteki araç sayısı yüzde 130 arttı, 8 milyondan 21 milyona çıktı. Yolculuk miktarı 3 kat arttı, 2 milyona yaklaştı. Kaza sayısı da arttı ama ölümlü kazalardaki sayı neredeyse sabit kaldı. Bu başlı başına ne demektir? 'Yılda ortalama 8 bin insanın hayatını kurtarmak' demektir. Hedef, sıfır ölümlü kaza.

SÜRÜCÜ KUSURU KURALDAN

* Araç hızını yol, hava trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak 5 bin 460

* Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak bin 675

* Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak 898

* Arkadan çarpma 939, dönüş kurallarına uymamak 772, şerit ihlali 198

* Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek 431, hatalı park 79

* Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak 427, geçiş yasağı olan yerlerden geçiş 67

* Kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak 346,

* Trafik güvenliğiyle ilgili diğer kurallara uymamak 239, alkollü araç kullanmak 237 kazaya yol açtı.