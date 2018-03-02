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CHP ittifaka katılmayan partilerle 'tek aday' çıkartacak

Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu bir CHP heyeti önümüzdeki günlerde AK Parti-MHP ittifakına katılmayan partileri ziyaret ederek "tek aday" teklifinde bulunacak. Bu aday için öne çıkan tek isim ise Abdullah Gül
02 Mart 2018 08:30
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CHP ittifaka katılmayan partilerle 'tek aday' çıkartacak

AK Parti-MHP arasında çalışmaları yürütülen ittifaka yönelik ilk önce eleştirilerde bulunan ana muhalefet partisi CHP, sonunda kendisi de ittifak arayışına girdi.

BBP'nin de AK Parti-MHP ittifakına girmesi, ardından Saadet Partisi'nin (SP) de ittifaka yeşil ışık yakmasının ardından panikleyen CHP, bu ittifaka girmeyen partilere tek aday teklifiyle gidecek. Edinilen bilgiye göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla oluşturulacak bir CHP heyeti önümüzdeki günlerde, AK Parti-MHP ittifakına katılmayan başta HDP olmak üzere muhalefetteki diğer partileri ziyaret edecek. Bu heyet her ne kadar "seçim güvenliği" adı altında çalışma yürütse de ziyaretlerde ana gündem "tek aday etrafında birleşme" olacak. Bu temasların ardından Kılıçdaroğlu daha sonra ittifak arayışına gireceği diğer muhalefet parti liderleri ile bir araya gelecek. Tek adayın kim olacağı muhalif liderler zirvesinde belirlenecek.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç "tek aday" olayını doğrulayarak, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, parlamentoya yetkilerini geri verecek, ülkeyi tek adam rejiminden çıkartacak bir adayı, geniş bir mutabakatla milletin önüne çıkarmak istiyoruz" dedi. Öte yandan, "tek aday" olarak öne çıkan en önemli ismin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğu ileri sürülüyor.

SP'liler Abdullah Gül ismini ilk dillendiren parti olurken, buna CHP'den de dün bir destek geldi. "Muhalif partilerin ilk turda tek bir aday göstermesini istiyoruz" diyen CHP'li Dursun Çiçek, "SP'nin adayının Abdullah Gül olmasını temenni ediyoruz. Ama ikinci tura kalacağını beklemiyoruz. İkinci tura CHP'nin adayının kalacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Çiçek, böylece ikinci turda muhalefetin kendi adaylarını desteklemesini beklediklerini de işaret etmiş oldu.
Türkiye
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