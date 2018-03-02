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Cumhur ittifakında ortak beyanname

Seçimlere ittifak yaparak giren siyasi partiler, aynı zamanda ortak bir seçim beyannamesi de hazırlayabilecek
02 Mart 2018 09:00
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Cumhur ittifakında ortak beyanname

Siyasi partiler, seçimlere ittifak yaparak girmeleri durumunda isterlerse, ortak seçim beyannamesi ile milletin karşısına çıkabilecek. Hangi ilkelerde iş birliği yaptıklarını öngören seçim ittifakı protokolünde, siyasi partiler aynı zamanda 5 yıllık yol haritasını da belirlemiş olacak.

TBMM Anayasa Komisyonunda Pazartesi günü görüşmelerine devam edilecek olan seçim ittifakları teklifinde, seçimlere ittifak yaparak girmeye karar veren siyasi partilerin genel başkanları tarafından imzalanan bir protokolle YSK'ya başvurmaları öngörülüyor. Teklifte bu protokolün içeriğinin ne olacağına yönelik bir hüküm bulunmuyor. Bu konudaki usul ve esasların belirlenmesi için YSK yetkili kılınırken, AK Parti kurmayları ittifak protokolünün aynı zamanda siyasi partilerin hangi temel meselelerde ortak hareket edeceklerine yönelik bir taahhütname anlamına geleceğini söyledi. İttifak yapan partiler bu protokolde hangi ilkelerde bir araya geldiklerini belirtecek. Bu protokolle milletin karşısına çıkacak olan siyasi partiler, aynı zamanda ortak bir seçim beyannamesi de hazırlayabilecek. Bu beyannamede, siyasi partilerin 5 yılda hangi konularda ortak hareket edecekleri, hedefleri ve vaatleri yer alacak.

PARTİLER, ORTAK PROPAGANDA YAPABİLECEK

AK Parti kurmayları, "İş birliği yapan partiler elbette ki milletin karşısına çıkıp 'Biz şunun için ittifak yaptık. Eğer bizi seçerseniz, şunları şunları yapacağız' diyecek. Millet de ona göre oy verecek. İttifak yapan partiler isterlerse ortak propaganda da yapacak. Bu konuda bir zorunluluk ya da yasaklama söz konusu değil. Partilerin tercihlerine bırakıldı" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYI AYRI HAZIRLAYACAK

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile milletvekili seçimleri aynı anda yapılacağı için, ittifak yapan partiler genel siyaset ve yasama faaliyetlerine ilişkin beyanname, Cumhurbaşkanı adayları ise hükümet icraatlarına ilişkin ayrı beyanname hazırlayacak.

Yücel KAYAOĞLU

Türkiye
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