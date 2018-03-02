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ATAK helikopterleri vurdu... 9 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı Harekatı'nda, ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi
02 Mart 2018 09:11
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ATAK helikopterleri vurdu... 9 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı Harekatı'nda, ATAK helikopterleri ile yapılan atışlar sonucu, Afrin'in batısında tespit edilen 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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