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Başkentte otomobilin çarptığı genç öldü

Altındağ'da yol kenarındaki yayaya çarparak yaklaşık 35 metre sürükleyen otomobilin sürücüsü kaçtı. Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki kişi, çağrılan ambulans olay yerine gelmeden yaşamını yitirdi
02 Mart 2018 09:17
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Başkentte otomobilin çarptığı genç öldü

Ankara'da yol kenarında beklerken bir otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobil, Çankırı Caddesi'ndeki Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı önünde yol kenarında bekleyen 25 yaşındaki Hasan Aydın'a çarptı.

Kaza sonrası otomobilin altında kalan ve yaklaşık 35 metre sürüklenen Aydın ağır yaralandı. Yoluna devam eden sürücü ise hızla Dışkapı istikametine doğru kaçtı.

İhbar üzerine gelen polisler, 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi. Aydın, ambulans olay yerine gelmeden yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Hasan Aydın'a çarpan otomobilin plakası ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Ekipler, caddedeki binaların güvenlik kameraları ve MOBESE kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.
Anadolu Ajansı
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