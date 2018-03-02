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Karayollarında durum

Karayollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor
02 Mart 2018 09:18
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Karayollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı kolu 1-2. kilometrelerindeki Serbest Geçiş Sistemi montaj çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İzmir-Aydın istikametinde bant aktarması yapılarak, ulaşıma Torbalı istikametinde iki yönlü izin veriliyor.

Akçaabat-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Akçaabat-Trabzon yönünde bulunan güney tüpünde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrolü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara yolunun 1. kilometresindeki Ulusoy Kavşağı Okullar Önü mevkisinde yapılan yaya üst geçidi imalat çalışmaları nedeniyle 07.30-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 64-68. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle gidiş şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma, geliş istikametinden iki yönlü izin veriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Ajansı
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