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TSK: Harekatta 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2295 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2295 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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