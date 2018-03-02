14 ilde 72 eski öğretmene FETÖ gözaltısı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik iki ayrı soruşturması kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen 66 öğretmen ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların 72 yöneticisi hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara il ve ilçelerinde görevliyken KHK ile görevden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları belirlenen 66 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelilere yönelik işlemlerin Ankara ve 22 ilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, KHK ile kapatılan Aksiyon İş Konfederasyonuna bağlı 5 sendikada yöneticilik yapan 9'u ByLock kullanıcısı 72 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildiği, şüphelilerin işlemlerinin Ankara ve 13 ilde sürdürüldüğü kaydedildi.