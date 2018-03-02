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Ankara ve Konya'da Nusra operasyonu: 5 gözaltı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü Nusra üyesi olduğu tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü Nusra üyesi olduğu tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.
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