1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık'ta, alt bölge tayinlerine yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı, atama ve nakil yönetmeliğinde yaptığı düzenlemeyle, alt bölge tayinlerinde iki yıl şartını kaldırdı.
02 Mart 2018 09:59
Yazdır
Sağlık'ta, alt bölge tayinlerine yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı, atama ve nakil yönetmeliğinde yaptığı düzenlemeyle, alt bölge tayinlerinde iki yıl şartını kaldırdı.

2 YIL ÇALIŞMA ŞARTINDAN İSTİSNA TUTULAN HALLER

Sağlık Bakanlığı, 2 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, atama ve nakil yönetmeliğini değiştirdi.

Yönetmeliğin önceki düzenlemesinde, 2 yıl çalışma şartından, istisna tutulan durumlar şu şekildeydi:

- Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği

- Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği

- Can güvenliği mazereti ve olağanüstü durumlarda yer değişikliği

- Engelli yakını için tayin

- Eşin vefatı halinde tayin

- Boşanma halinde tayin

- Zorunlu yer değiştirmeye tabi eşin emekli olması halinde tayin

- Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birnin terör eylemi nedeniyle şehit veyamalul olması halinde tayin

- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken başka bir ildeki aile hekimliği pozisyonuna yerleşmesi ve yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonunda fiilen iki yıl görev yapması ve sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ve talebi halinde sözleşmesinin feshedildiği yere,

- TUS'ta veya DUS'ta uzmanlık eğitiminin kazanılması halinde tayin

- Sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi halinde tayin.

YENİ GELEN DÜZENLEME... ALT BÖLGE

Yapılan yeni düzenleme sırasında, atanan personelin fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere tayin isteyemeyeceğini düzenleyen maddede değişiklik yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, alt bölge tayinleri de, 2 yıl çalışma şartından istisna tutuldu.

ALT BÖLGE TAYİNİ NEDİR

Alt bölge tayini yönetmeliğin 26. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre, İlgililerin talebi halinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere;

aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere;

aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere;

D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere,

PDC'nin uygun olması durumunda her zaman atama yapılabilir. Bu atamalara alt bölge tayini denmektedir.

Yönetmelik değişikliğinin tam metni için tıklayınız.

Forumdaki değerlendirmeler için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haber 9,229 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlıkçılara, Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanı
02 Mart 2018 02:13		 4/B'li sözleşmeli personel, il içi yer değişikliği yapamaz mı?
14 Şubat 2018 10:26
YÖK'ten Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri hakkında açıklama
26 Ocak 2018 10:05		 AÖF işletme mezuniyeti Hemşireler için üst öğrenim olarak kabul edilebilir mi?
19 Ocak 2018 09:07
YÖK'ten sağlık bölümü lisansiyerliğine ilişkin önemli karar
03 Kasım 2017 16:00		 Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtımında değişiklik
13 Eylül 2017 13:32
Kamuda staj gören öğrencilere ücret ödenmeli!
25 Haziran 2017 09:54		 Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminatında listeyi güncelledi
15 Mayıs 2017 14:03
YÖK'ten lisans tamamlama hakkı verilen bazı bölümler için üst öğrenim kararı
26 Nisan 2017 16:20		 29 Ekim'den önce atanan sözleşmeli personel, 4 yıl çalışma şartına tabi olur mu?
09 Kasım 2016 00:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlıkçılara, Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanı
OHAL Komisyonu Şubat'ta incelediği dosya sayısını açıkladı
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Şehitlerin çoğu Bornova Komando Tugayı'ndan...
Kriptoları 2. darbe için bekletiyormuş
Sağlık'ta, Atama ve Nakil yönetmeliği değişti
TSK'da kripto FETÖ'cü temizliği sürüyor
Kanserli eşini dövdü, hastaneye bırakıp kaçtı
İlahiyatçı Demircan: Kuran'da zinaya değil 'aleniyete' ceza var
14 ilde 72 eski öğretmene FETÖ gözaltısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ruhunu satan insan 3
supporters tarzı entry yazma rehberi 1
05.03.2018 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
siyasi islam 1
explorer 1
takip 1
rakı 4
camide namaz sırasında dışından sure okuyan insan 2
işkence 1
futbol 3
SON İLANLAR
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
MASAK sözleşmeli bilişim personel alım ilanı
Ankara Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanı
Armutlu Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Taşoluk Barajı Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam