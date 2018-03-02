Sağlık'ta, alt bölge tayinlerine yeni düzenleme

Sağlık Bakanlığı, atama ve nakil yönetmeliğinde yaptığı düzenlemeyle, alt bölge tayinlerinde iki yıl şartını kaldırdı.

2 YIL ÇALIŞMA ŞARTINDAN İSTİSNA TUTULAN HALLER

Sağlık Bakanlığı, 2 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenlemeyle, atama ve nakil yönetmeliğini değiştirdi.

Yönetmeliğin önceki düzenlemesinde, 2 yıl çalışma şartından, istisna tutulan durumlar şu şekildeydi:

- Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği

- Sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği

- Can güvenliği mazereti ve olağanüstü durumlarda yer değişikliği

- Engelli yakını için tayin

- Eşin vefatı halinde tayin

- Boşanma halinde tayin

- Zorunlu yer değiştirmeye tabi eşin emekli olması halinde tayin

- Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birnin terör eylemi nedeniyle şehit veyamalul olması halinde tayin

- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği kapsamında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapmakta iken başka bir ildeki aile hekimliği pozisyonuna yerleşmesi ve yeni yerleştiği aile hekimliği pozisyonunda fiilen iki yıl görev yapması ve sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi ve talebi halinde sözleşmesinin feshedildiği yere,

- TUS'ta veya DUS'ta uzmanlık eğitiminin kazanılması halinde tayin

- Sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi halinde tayin.

YENİ GELEN DÜZENLEME... ALT BÖLGE

Yapılan yeni düzenleme sırasında, atanan personelin fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere tayin isteyemeyeceğini düzenleyen maddede değişiklik yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre, alt bölge tayinleri de, 2 yıl çalışma şartından istisna tutuldu.

ALT BÖLGE TAYİNİ NEDİR

Alt bölge tayini yönetmeliğin 26. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre, İlgililerin talebi halinde aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere;

aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere;

aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere;

D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere,

PDC'nin uygun olması durumunda her zaman atama yapılabilir. Bu atamalara alt bölge tayini denmektedir.

Yönetmelik değişikliğinin tam metni için tıklayınız.

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