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20 bin sözleşmeli öğretmen alımına başvurular başladı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen için ön başvurular bugün başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen için ön başvurular bugün başladı.
Ön başvurular 8 Mart'a kadar devam edecek.
Öğretmen adaylarının sözlü sınav merkezleri 16 Mart'ta ilan edilecek.
Sözlü sınavlar ise 14 Nisan ila 8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
Bakanlığın yayınladığı duyuruya göre en fazla alım, 3 bin 806 kişi ile sınıf öğretmenliği alanından olacak.
Adayların Memurlar.net formundaki paylaşımları için TIKLAYINIZ
MEB'in sözleşmeli öğretmen atama duyurusu için TIKLAYINIZ
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