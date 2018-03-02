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FETÖ'nün STK yapılanmasına operasyon: 28 gözaltı
İzmir merkezli 12 ildeki operasyonda, aralarında eski emniyet müdür yardımcısı Ayhan Saygılı'nın da bulunduğu 28 kişi yakalandı
İzmir merkezli 12 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil toplum kuruluşu (STK) yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürü ve öğretmenlerin de bulunduğu 28 zanlı gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün STK yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 43 zanlı hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkez olmak üzere Gümüşhane, Konya, Kütahya, Hatay, Manisa, Sakarya, Afyonkarahisar, Amasya, Samsun, Malatya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden ihraç edilen öğretmen, mühendis, zabıta memuru, emniyet müdürü gibi zanlıların da olduğu 28 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar arasında eski İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı ve KHK ile kapatılan Mağdur Emekli Polis Hakları Derneği üyesi Ayhan Saygılı'nın da bulunduğu öğrenildi.
Sağlık kontrolünün ardından zanlılar emniyete götürüldü.
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