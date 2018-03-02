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Adana'da FETÖ operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY içerisinde yer aldığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.
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