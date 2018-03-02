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Sahte engelli raporuna polis operasyonu: 11 gözaltı
Eskişehir'de düzenledikleri sahte belgelerle engelli raporu çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 11 kişi gözaltına alındı
- Eskişehir'de sahte belge düzenleyerek engelli raporu almaya çalıştıkları iddia edilen 11 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Devlet Hastanesinde sahte belgelerle engelli raporu alınmaya çalışıldığını ve bazı kişilerin de buna aracılık ettiğini belirledi.
Ekiplerin belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlediği operasyonda, sahte belge düzenlemeye aracılık eden L.Ç, M.M. ile sahte rapor almak isteyen E.D, Y.Ç, S.G, S.G, N.D, Y.Ş, E.A, A.I. ve H.G'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, alacakları engelli raporu ile emekli olmak, engellilere tanınan diğer haklardan faydalanabilmek için aracı kişilere 3-8 bin lira arasında ödeme yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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