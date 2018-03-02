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Konya'daki 'amca cinayeti'nin esrarı çözüldü

Konya'da 1,5 yıl önce hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ebubekir Kızoğlu'nun (31), yeğeni Abdullah Kızoğlu (36) tarafından tabancayla başından ve bacaklarından vurularak öldürülüp, gömüldüğü ortaya çıktı
02 Mart 2018 10:47
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Konya'daki 'amca cinayeti'nin esrarı çözüldü

İstanbul'da yakalanan ve suçunu itiraf eden Abdullah Kızoğlu, ilk ifadesinde 150 bin lira borcunun olduğu amcasını, "Ya borcunu ver ya da eşini' demesi üzerine çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söyledi. Kızoğlu, amcasının yerde can çekişirken, gözlerinin içine bakarak, "Çocuklarım sana emanet. Onlara iyi bak" dediğini de anlattı.

Canan Kızoğlu, 17 Ağustos 2016 günü polis merkezine giderek, eşi Ebubekir Kızoğlu'nun kayıp olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası evli ve 2 çocuk babası Ebubekir Kızoğlu'nun öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Kızoğlu'nun ailesiyle yaptığı detaylı görüşmede dekorasyon işleri yapan Ebubekir Kızoğlu'nun son olarak ortağı ve yeğeni Abdullah Kızoğlu ile buluşmak için evden çıktığını bir daha da kendisinden haber alınamadığını tespit etti.

KAÇAK YOLLARLA AZERBAYCAN'A GİTMİŞ

Araştırmalarını derinleştiren polis, Abdullah Kızoğlu'nun amcası Ebubekir Kızoğlu'nun kaybolmasından 4 ay sonra kaçak yollarla Azerbaycan'a gittiğini ve 8 ay boyunca da bu ülkede kaldığını belirledi. Polis ayrıca biri imam nikahlı iki eşi ve 1 çocuğu bulunan Abdullah Kızoğlu'nun Konya'ya eşlerini ve çocuğunu da görmeye gelmemesinden şüphelendi. Abdullah Kızoğlu'nun yaklaşık 6 ay önce yasal yollarla ülkeye giriş yaptığını belirleyen polis, Kızoğlu'nun havalimanındaki işlemleri sırasında hakkında kayıp başvurusu olduğunu öğrendiği, evrak işlemlerini tamamlandıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Cinayet büro ekipleri, Abdullah Kızoğlu'nun ilk önce Yalova'da bir fabrikada çalıştığı daha sonrada bir fabrikanın iş başvurusu için İstanbul'a gittiğini belirlemesi üzerine harekete geçti. Konya'dan gönderilen ekip Abdullah Kızoğlu'nu Alibeyköy ilçesinde kaldığı evde dün sabaha karşı yakaladı.

AMCASINI GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

İstanbul'dan Konya'ya getirilen Abdullah Kızoğlu, amcasını öldürüp, gömdüğü merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bulunan sulama kanalının kenarına getirildi. Kızoğlu, amcasını gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kepçeyle yapılan kazıda Ebubekir Kızoğlu'na ait kemikler bulundu.

'YA BORCUNU VER YA DA EŞİNİ'

Amcasını öldürdüğünü itiraf eden Abdullah Kızoğlu'nun polisteki ilk sorgusunda, "Amcama 150 bin lira borcum vardı. Olay günü amcamı arayarak, Antalya'da bir şirketin dekorasyon işi olduğunu, bu işi almamız halinde iyi para kazanacağımızı söyledim. Amcamı evinden aldım. Cep telefonunu yanına almamasını söyledim. Birlikte olay yerine gittik. Orada bana, 'Ya borcunu ver ya da eşini' demesi üzerine tartıştık. Çıkan kavgada amcamın ayaklarına sıktım. Daha sonra başına ateş ederek öldürdüm. Onu iç çamaşırlarıyla gömdüm. Elbiselerini ise yaktım" dedi.

ÇOCUKLARIM SANA EMANET

Abdullah Kızoğlu ifadesinin devamında, "Amcamı ilk önce bacaklarından vurdum. Amcam yerde can çekişirken, gözlerimin içine bakarak bana 'Çocuklarım sana emanet. Onlara iyi bak' dedi" diye konuştu.

MEZARI BAŞINDA AĞLAYIP, DUA ETMİŞ

Amcasını öldürdükten sonra üzerine bir kamyon hafriyat döktüğünü anlatan Kızoğlu, "Amcamı gömdükten birkaç gün sonra oraya gittim. Etrafta çok köpek vardı. Cesedi çıkartabilirler diye üzerine büyükbaş hayvan kemikleri attım. Onun üzerine de bir kamyon hafriyat döktüm. Gömdüğüm yer evime bir kilometre uzaklıkta. Ara ara amcamı gömdüğüm yere gittim. Azerbaycan'a gidinceye kadar oraya gidip, dua edip ağladım" dediği öğrenildi.

Abdullah Kızoğlu, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.
Doğan Haber Ajansı
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