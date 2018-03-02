İcra müdürleri için güz kararnamesi olmayacak

Adalet Bakanlığı, icra müdür ve icra müdür yardımcılarının tayin esaslarını açıkladı

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : 82084579/J2./53 28/02/2018

Konu: İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı Atamaları

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İcra müdür ve müdür yardımcıları hakkında 2018 yılında yapılacak olan atamalarda, İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde hareket edilmesi uygun görülmüştür.

A-2018 Yılı Atama Kararnamesi Genel Esasları:

1) 2018 yılı yaz kararnamesi; olağan, mazerete dayalı ve hizmet gereği atamaları kapsayacaktır.

2) 2018 yılında güz kararnamesi yapılmayacaktır.

3) Atamaya ilişkin hizmet sürelerinin hesaplanmasında 31 Aralık 2018 tarihi esas alınacaktır.

4) Naklen atanmak için bölge asgari hizmet süresinin tamamlanması esas olmakla birlikte, son görev yeri itibarıyla dördüncü ve beşinci bölgelerde bir yıl çalışmış olanların talepleri kadro, iş ve ihtiyaç durumuna göre değerlendirilecektir.

5) Bulundukları görev yeri itibarıyla birinci bölgede on, ikinci bölgede altı, üçüncü bölgede üç, dördüncü ve beşinci bölgelerde ise iki yıl azami hizmet süreleri olup, bu süreleri dolduranlar talepleri olmasa da resen atamaya tabi tutulacaktır.

6) Atamalarda, aynı büyükşehir belediyesi hudutları içinde bulunan birinci bölge mahallerdeki toplam hizmet süresi dikkate alınacaktır.

7) Kura ile birinci ve ikinci bölgelere atananlardan üç yılını; üçüncü bölgelere atananlardan ise iki yılını dolduranlar da resen atamaya tabi tutulacaktır.

8) Mazerete dayalı olarak atanmak veya yerinde kalmak isteyenlerin talepleri, ilgili yönetmelik hükümleri ile kadro, iş ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak değerlendirilecektir.

9) Disiplin yönünden zorunlu görülmesi halinde ilgililer resen atamaya tabi tutulabileceklerdir.



B-Başvuru İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1) İlgililerin, eşlerinin görev yaptığı kurum unvanı, görev yeri ve mesleği alanlarına ilişkin UYAP kayıtlarını kontrol ederek güncellemesi gerekmektedir/Aksi takdirde mevcut bilgilere itibar edilecektir.

2) İlgililerin mazeretlerini gösteren bilgi ve belgeleri UYAP sistemine eklemeleri gerekmektedir.

3) Sağlık mazeretine ilişkin taleplerde İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Katiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 40 mcı maddesi uyarınca üniversite hastaneleri veya Bilgi güncellenmesi için www.pgm.adalel.gov.tr adresindeki formlar linkinden temin edilecek olan personel bilgi formunun ilgililer tarafından doldurarak Genel Müdürlüğümüz Açık Sicil Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

eğitim ve araştırma hastanelerinden alınan sağlık kurulu raporlarına itibar edilecek olup diğer sağlık kurullarından alman raporlar dikkate alınmayacaktır.

4) Atanma talebinde bulunacakların UYAP-Personel Uygulamaları/Personel İşlemleri/İcra Atama Talep Formunu kendi kullanıcı ad ve şifreleri ile girmek suretiyle elektronik ortamda doldurmaları ve varsa dayanak belgelerini eklemek suretiyle elektronik imzaları ile imzalayarak 05/03/2018 - 16/03/2018 tarihleri arasında UYAP sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Fiziki olarak gönderilen talepler ile UYAP ortamından gönderilse dahi 05/03/2018-16/03/2018 tarihleri dışındaki talepler dikkate alınmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin merkez ve mülhakatınızda görev yapan icra müdür ve müdür yardımcılarına tebliğini rica ederim.

Bakan a. Genel Müdür