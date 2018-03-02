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Canikli: Afrin'de bugüne kadar 41 şehidimiz var
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin'de şimdiye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) mensup 41 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı
Canikli, 20 Ocak'tan bu yana Afrin'e yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda 41 TSK mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Canikli'nin açıklamasına göre harekata katılan 116 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu da çatışmalarda öldü.
Canikli, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1. Dönem Eğitimi Mezuniyet töreninde konuştu. Canikli, Afrin'e yönelik harekat kapsamında şu bilgileri verdi:
"615 kilometrekare alanda 94 meskun mahal ve 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlanmıştır. Harekat kapsamında maalesef 41'i Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır. Bu vesileyle bütün şehitlerimize rabbimden rahmet diliyorum. Harekatın başladığı günden bu yana en az 2295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir."
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