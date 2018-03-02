'Görevdeki hakim savcıların hain olmasındansa acemi olması iyidir'

Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Rifat İnanç, "15 Temmuz'dan sonra bazı adaylarımız sürelerini tamamlayamadan kura çekmek zorunda kaldı. Bu, arkadaşlarımızın tercihi değildi. Devlet, 'hadi göreve' dedi. Arkadaşlarımız da gittiler." dedi.

İnanç, Türkiye Adalet Akademisinin, çeşitli illerden yaklaşık 90 hakim ve cumhuriyet savcısının katılımıyla Eskişehir'deki bir otelde düzenlediği "Askeri Suçlar ve Yargılama Usulü" konulu meslek içi eğitim seminerinin açılışında konuşma yaptı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, stajını tamamlayamadan mesleğe başlayan hakim ve savcıların eğitimlerine ağırlık verdiklerini belirten İnanç, yıl sonuna kadar, üç yıl içinde göreve başlamış tüm hakim ve savcıların meslek içi eğitimden geçeceğini söyledi.

"Hukuk alanında yazdığımız her karar, birer eserdir" diyen İnanç, şöyle konuştu:

"Gelecek nesiller açıp kararları okuduğunda, arşiv araştırması yaptıklarında, 'bizim atalarımız da basit kararlar vermişler' demesinler. Bizler eski Yargıtay kararlarını okurken, hem mesleğimizi öğreniyorduk hem de sanki bir roman okur gibi, bir edebi eser okur gibi lezzet alıyorduk. Aynı lezzeti torunlarımıza bırakmak zorundayız. Teşkilatta akademiden eğitim almayan neredeyse kalmadı. 15 Temmuz'dan sonra bazı adaylarımız sürelerini tamamlayamadan kura çekmek zorunda kaldı. Bu, arkadaşlarımızın tercihi değildi. Devlet, 'hadi göreve' dedi. Arkadaşlarımız da gittiler. Bu arkadaşlarımıza yönelik zaman zaman bazı haksız eleştirilerin yapıldığını duyuyoruz. Devlet, 'hain olmaktansa acemi olması iyidir' dedi ve bu genç arkadaşlarımızı göreve çağırdı. Bu arkadaşlarımızı bulunduğu yerlerde deneyimli meslektaşlarımızın eğitmesi lazım."

İnanç, meslek içi eğitimlerin meslektaşları için önem arz ettiğini dile getirerek, "Eğitim sonrasında 'iyi ki katılmışız' diyeceğinize eminim. Katılımından dolayı tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Vatanı için ölenlerin aslında ölmediğini, büyük bir makama eriştiğini biliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı da, Afrin'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Kahramanca savaşan, Allah rızası için savaşan ve şehit olan kardeşlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Yaralı vatan evlatlarına acil şifalar diliyorum. Seminer için şehrimize gelen tüm meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu tarz eğitimlerin kıymetli olduğunun farkındayız. Türkiye Adalet Akademisinin özverili çalışmalarını takdir ediyorum." şeklinde konuştu.