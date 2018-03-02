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HDP eski Ağrı Milletvekili İlhan tutuklandı
Ağrı'da, "terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen eski HDP Ağrı Milletvekili İlhan ile eski HDP Ağrı İl Başkanı Öztürk tutuklandı
Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan ile eski HDP Ağrı İl Başkanı Olcay Öztürk tutuklandı.
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ağrı ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan İlhan ve Öztürk ile bir zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
"Terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen İlhan ve Öztürk, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında bir kişi daha aranıyor.
Aynı soruşturma çerçevesinde dün adliyeye sevk edilen 3 kişiden eski Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Halef Keklik tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
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