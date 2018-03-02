1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kurmay eğitimi almış subayların yüzde 72'si FETÖ'cü'

Başbakan Yıldırım: TSK bünyesinde kurmaylık eğitimi gören subayların yüzde 72'si FETÖ ihanet örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edildi.
02 Mart 2018 11:41
Yazdır
'Kurmay eğitimi almış subayların yüzde 72'si FETÖ'cü'

Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargah Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

1795'te kurulan 1834'te Mektebi Harbiye adını alan bu kurum silahlı kuvvetlerimizin en üst düzey ihtisas ve eğitim kurumudur. Üniversiteler, evrensel kültürle bilginin birleştirildiği yerlerdir. Üniversitelerimizin önemi son derece açıktır. Ülkemizin kalkınması, üniversitelerimizin bilgi üretmesine ihtiyaç var. Bu anlayışla gençlerimize güvenli bir gelecek hazırlamak, geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak için hükümetimiz olarak büyük reformlar gerçekleştirdik. Eğitimde fırsat eşitliğinin temin edilmesi için üniversitelerimize özel bir önem verdik.

Büyük bir azim ve kararlılıla yürüyoruz. Son 16 yılda Türkiye'yi tam 3 kat büyüttük. Bugün her şehrimizde üniversite var. Üniversitelerimizde yaklaşık 8 milyon gencimiz, eğitim öğretim görüyor. Bu sayı birçok ülkenin nüfusundan bile fazla. Vesayet odaklarının tarihe karıştığı bir devletin subaylarısınız. Hiçbir zaman unutmayın ki, taşıdığınız emanet ve sorumluluk vatandaşımıza aittir. Bu cennet vatan bugünlere hiç de kolay gelmedi. Sizler ülkemiz için güvenli bir geleceğin inşasında görev alacaksınız. Bilgi üreten, görev üreten Türkiye muasır medeniyetler seviyesine daha kolay yürüyecek.

AFRİN HAREKATI

Türkiye olarak bu sorunun, iç savaşın otorite boşluğunun en büyük bedelini ödeyen ülkeyiz. Bugün Afrin bölgesinde bizim mücadelemiz sadece ülkemizin sınırlarını güvence altına almak değil, aynı zamanda vatandaşımızın can ve mal güvenliğini de korumak, bunun ötesinde de o bölgede, Suriye'de, Irak'ta yaşayan mazlum insanları terör örgütünün zulmünden kurtarmak. Bu harekat sonuna kadar devam edecek. Burada herhangi bir gün, herhangi bir miat söz konusu değil. Bu harekatı Afrin'le sınırlı düşünmemiz de söz konusu değil. Nerede bir terör tehdidi varsa, orası bizim için bir hedeftir.

Başbakan Yıldırım: Kurmaylık eğitimi görmüş, ülkemizin güvenliğini, bekasını teslim ettiğimiz subayların yüzde 72'si bu örgütün (FETÖ) tuzağına düşmüş ve bu örgütün eylemlerinin parçası haline gelmiştir. İşte bu vahim durumu dikkate alarak gereken adımları ivedilikle attık, gerekli kararları aldık

Anadolu Ajansı
Bu haber 27,266 defa okundu. 11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Özlü: Terör, hedefimize ulaşmamızı engelleyemeyecek
02 Mart 2018 18:49		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali'de
02 Mart 2018 18:48
Sınırda yakalanan 2 Yunan askeri tutuklandı
02 Mart 2018 17:20		 Özhaseki: Bir tek oyunlarını tutturamadıkları ülke Türkiye
02 Mart 2018 17:03
Yunanistan Genelkurmay Başkanından Orgeneral Akar'a telefon
02 Mart 2018 16:58		 Çavuşoğlu: Zeytin Dalı Harekatı barışa giden yolu açmayı amaçlıyor
02 Mart 2018 16:05
4 parti, 2019 için ittifak yapacağını açıkladı
02 Mart 2018 15:45		 TBMM'den vekillere tanınan diş implantı hakkında açıklama
02 Mart 2018 15:41
Bahçeli: Ateşkes Afrin'i kapsıyor demek YPG dilidir
02 Mart 2018 15:32		 CHP, acil servislerden ücret alındığı iddiasına Meclis araştırması istedi
02 Mart 2018 15:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu Şubat'ta incelediği dosya sayısını açıkladı
4 parti, 2019 için ittifak yapacağını açıkladı
Sağlıkçılara, Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanı
Öğretmen maaşına başarı ayarı
'Kurmay eğitimi almış subayların yüzde 72'si FETÖ'cü'
Kriptoları 2. darbe için bekletiyormuş
Şehitlerin çoğu Bornova Komando Tugayı'ndan...
Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
Kanserli eşini dövdü, hastaneye bırakıp kaçtı
Sağlık'ta, Atama ve Nakil yönetmeliği değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oymacılık 1
22 adam bir topun peşinde 9
fanatik olan kadın 2
ağrı 2
doğum haritası 1
ruh eşi 2
trt'nin 208 şarkıya yasak getirmesi 2
2043'te doğduğunu iddia eden şahıs 1
pfdk 2
kurallar 1
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam