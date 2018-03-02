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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı
02 Mart 2018 09:38
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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

- Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ / PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen B.K hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararı doğrultusunda Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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