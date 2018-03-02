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Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı
- Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ / PDY) yönelik soruşturma kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen B.K hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yakalama kararı doğrultusunda Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince evinde gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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