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Darbe girişimi yargılamasında sanıklara en agır ceza verildi

Darbe girişiminde Mahmutbey gişeleri ve Ispartakule'deki olaylarla ilgili davada, 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 8 kişi de müebbet hapse çarptırıldı
02 Mart 2018 11:45
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Darbe girişimi yargılamasında sanıklara en agır ceza verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Mahmutbey gişelerinin kapatılmasına teşebbüs edilmesi ve Ispartakule'de meydana gelen olaylarla ilgili 10'u tutuklu 36 askerin yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 8 sanık da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki büyük salonda görülen duruşmaya, 10 tutuklu, 1 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, davanın müştekisi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Milli Savunma Bakanlığı'nı da avukatı temsil etti.

Duruşmada mahkeme heyeti, davaya ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, suç tarihinde 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda 2. Mekanize Piyade Tabur Komutan Vekili olan tutuklu sanıklar Binbaşı Enver Muratoğlu ile Üsteğmen Serhat Serdar Bank'ı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Bu sanıklar hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar veren mahkeme heyeti, sanıkların almış oldukları ceza süresini dikkate alarak hükmen tutuklanmalarına karar verdi.

Mahkeme heyeti, üsteğmenler Zubeyir Bayır, Gökhan Şahan, astsubaylar Ali Yaşar Ekincioğlu, Deniz Yılmaz, Durmuş Çalkan, Mustafa Ozan Keserci ile uzman çavuşlar Yunus Uysal ve Huseyin Babur'ü de "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan önce ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanıkların duruşmadaki tavır ve davranışlarını, suçun işleniş sırasındaki konumları ve verilen cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme heyeti, sanıkların cezasını müebbet hapse indirdi.

Mahkeme heyeti, bu 10 sanık hakkında "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyet Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarının ise TCK'nın 309. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunun içinde eridiği gerekçesiyle, bu suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

- 26 tutuksuz sanığa beraat

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Enes Gül, Mert Özdamar, Veli Durmuşer, Mehmet Toker, Durali Sazlık, Yusuf Sarı, Umut Yavuz, Süleyman Şeşen, İzeddin Atasoy, Mahsun Kala, Muhammed Aksoy, Ömer Gülsoy, Değer Serçek, Salih Fırat, Fuat Yıldırım, Cengiz Ömeroğlu, Fatih Puli, Ömer Mat, Can Karaçor, Rıfat Özgür Çakır, Sinan Üstün, Suat Çetin, Ferdi İpek, Serhat Cicin, Furkan Ünlü ve İslam Polat'ın ise üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

Beraat eden 26 sanık hakkındaki adil kontrol tedbirlerinin de kaldırılmasına hükmedildi.

Anadolu Ajansı
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