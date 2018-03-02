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2017-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
2017 DUS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı
(02 Mart 2018)
2017-DUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
9 - 16 Şubat 2018 tarihleri arasında alınan 2017-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Mart 2018 tarihinde saat 11:50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekdir.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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