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2017-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı

2017 DUS yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde açıklandı
02 Mart 2018 12:03
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2017-DUS yerleştirme sonuçları açıklandı

(02 Mart 2018)

2017-DUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

9 - 16 Şubat 2018 tarihleri arasında alınan 2017-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-DUS) tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 02 Mart 2018 tarihinde saat 11:50'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekdir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yerleştirme Sonuçları
Memurlar.Net
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