Öğrenci yurdunu 'tadilat var' diyerek soymuşlar

- Olaydan habersiz mahalledeki vatandaşların da zaman zaman taşımaya yardım ettiği çalıntı eşyalar şebeke tarafından spotçulara satıldı

- Şebeke üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, bin saatin üzerinde kamera görüntüsünü saniye saniye taradı, şüpheliler yemek getiren kuryeler tarafından da teşhis edildi

- Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 6'sı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken aralarında hırsızlık malını satın aldıkları tespit edilen spotçuların da bulunduğu 11 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR - Başkentte bir vakfın açılış öncesi boş bıraktığı 10 katlı öğrenci yurduna giren 6 kişiden oluşan hırsızlık şebekesi, 15 gün boyunca binadaki mobilya, yatak ve demirbaşları "tadilat" yapıldığını söyleyerek çaldı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, daha önce Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bünyesindeki bir kurum tarafından işletilen ve 2016 yılında bir vakıf tarafından devralınan Demetgül Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunda "akıllara durgunluk veren" bir hırsızlık olayı meydana geldi.

Yurt müdürünün ihbarı üzerine harekete geçen Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu binaya geldiklerinde açılış öncesi A'dan Z'ye tadilattan geçerek yeni mobilyalarla döşenen yurdun tamamen boşaltıldığını gördü.

Şüphelilerin yakalanması için kurulan özel ekipteki polisler, önce yurt başta olmak üzere çevredeki esnaflara ait kameralar ile MOBESE görüntülerini topladı. Bin saatin üzerindeki görüntüleri saniye saniye izleyen polisler, mahalledeki vatandaşların ifadesine başvurdu.

Binadaki yemek artıklarını da inceleyen ekipler, hırsızlara yemek getiren kuryeleri bularak teşhis yaptırdı.

Soruşturma sonucunda olay 48 saat içerisinde aydınlatılarak Oğuzhan A. ve Hayri Furkan Y'nin elebaşılığını yaptıkları 6 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalıntı eşyaları satın alan spotçuların da aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.

- Tadilat yaptıklarını söylemişler

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerine göre, hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan sabıkası olan ve aynı bölgede ikamet eden Hayri Furkan Y. yurt binasında tadilat yapıldığını gördü. Binayı bir süre izleyen şüpheli, tadilat sonrası binaya gelip giden olmadığını görünce Oğuzhan A. ile diğer 4 şüpheliye haber verdi. Akşam erken saatlerde binaya gelen şüpheliler önce bina içinde keşif yaptı. Altı şüpheli 15 gün boyunca binadaki mobilya, halı, yatak ve baza ile kalorifer petekleri de dahil tüm demirbaşları söktü.

Binanın bulunduğu sokağın dar olması nedeniyle nakliye kamyonuna yer bulamayan şüpheliler, sabah erken saatlerde boşalan bina önüne iki otomobil koyarak kamyon için de yer ayırdı. Her akşam yurt binasına gelen şüpheliler, söktükleri eşyaları tek tek kamyona yükledi.

- Vatandaşlar çay ikram etti

Durumdan şüphelenen bazı vatandaşlara "binada tadilat yapıldığını" söyleyen hırsızlar, eşyaların taşınması için zaman zaman mahalle sakinlerinden de yardım istedi. Mahalledeki bazı vatandaşların çay ikram ettiği hırsızlar 15 gün sonunda binadaki her şeyi çalarak kaçtı.

Öte yandan şüphelilerin binanın hemen hemen her noktasını tuvalet olarak kullandığı da görüldü.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 11 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan eşyalar ise spotçulardan toplanarak yurda iade edildi.