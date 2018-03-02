1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSK ve ÖSO Afrin'de ilerliyor

TSK ve ÖSO, Afrin'in Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köylerini teröristlerden temizleyerek Racu belde merkezinin girişine ulaştı.
02 Mart 2018 12:13
Yazdır
TSK ve ÖSO Afrin'de ilerliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köylerini terörden arındırarak, Racu beldesi merkezine dayandı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Böylece, Racu beldesinin merkezinin girişine ulaşılmış oldu.

İlerleme sırasında, dün TSK unsurlarının teröristlerle çatışmasında 8 askerin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepe de ele geçirildi.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 91'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 120 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

Anadolu Ajansı
Bu haber 802 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Özlü: Terör, hedefimize ulaşmamızı engelleyemeyecek
02 Mart 2018 18:49		 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mali'de
02 Mart 2018 18:48
Sınırda yakalanan 2 Yunan askeri tutuklandı
02 Mart 2018 17:20		 Özhaseki: Bir tek oyunlarını tutturamadıkları ülke Türkiye
02 Mart 2018 17:03
Yunanistan Genelkurmay Başkanından Orgeneral Akar'a telefon
02 Mart 2018 16:58		 Çavuşoğlu: Zeytin Dalı Harekatı barışa giden yolu açmayı amaçlıyor
02 Mart 2018 16:05
4 parti, 2019 için ittifak yapacağını açıkladı
02 Mart 2018 15:45		 TBMM'den vekillere tanınan diş implantı hakkında açıklama
02 Mart 2018 15:41
Bahçeli: Ateşkes Afrin'i kapsıyor demek YPG dilidir
02 Mart 2018 15:32		 CHP, acil servislerden ücret alındığı iddiasına Meclis araştırması istedi
02 Mart 2018 15:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Şeker fabrikaları sizce özelleştirilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
OHAL Komisyonu Şubat'ta incelediği dosya sayısını açıkladı
4 parti, 2019 için ittifak yapacağını açıkladı
Sağlıkçılara, Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanı
Öğretmen maaşına başarı ayarı
'Kurmay eğitimi almış subayların yüzde 72'si FETÖ'cü'
Kriptoları 2. darbe için bekletiyormuş
Şehitlerin çoğu Bornova Komando Tugayı'ndan...
Evlenmeler azaldı, boşanmalar arttı
Kanserli eşini dövdü, hastaneye bırakıp kaçtı
Sağlık'ta, Atama ve Nakil yönetmeliği değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ice man 3
tabut 2
cuma namazını kılmamak için bahane üreten yurdum insanı 1
01.03.2018 beşiktaş vs fenerbahçe maçı 15
öğretmen maaşlarının başarıya endeksli olması 4
bulgaristan dan gelen cevapsız çağrı 1
doğum haritası 1
sözlükmoderatörü 2
2043'te doğduğunu iddia eden şahıs 1
caf caf 5
SON İLANLAR
Güneykaya Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yayladüzü Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sülümenli Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi İşçi Alım İlanı
Serik Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 6 Sözleşmeli Personel Alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Serhat Kalkınma Ajansı 5 Sözleşmeli Personel Alacak
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Iğdır Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sağlık ve Diyanet personeli konularına hakim editör alınacak
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Dünya Çocuk Üniversitesi Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam