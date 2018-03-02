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Pozantı Belediye eski Başkanı FETÖ yargılamasında beraat etti
'Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan eski Pozantı Belediye Başkanı Çay ile ağabeyinin beraatine karar
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında dava açılan eski Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ve ağabeyinin beraati kararlaştırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden alınan Çay ile ağabeyi Nurettin Çay ve avukatları katıldı.
Mustafa Çay, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
Çay'ın ağabeyi de suçsuz olduğunu savundu.
Daha sonra cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasını tekrar etti.
Mahkeme heyeti, Mahkeme Başkanının karşı oyuyla sanıklar Mustafa ve Nurittin Çay'ın beraatini kararlaştırdı.
Adana'da KHK gereği görevden alınan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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