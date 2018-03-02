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FETÖ'nün 'iş başvurusu' talimatnamesi ele geçirildi
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi bir zanlının cep telefonundaki ByLock yazışmalarında, örgütün 17-25 Aralık sürecinden sonra kamu kurumlarına iş başvurusu yapacak üyelerinin gizliliğini sağlamak için hazırlandığı değerlendirilen "talimatname" ele geçirildi
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi bir zanlının cep telefonundaki ByLock yazışmalarında, örgütün 17-25 Aralık sürecinden sonra kamu kurumlarına iş başvurusu yapacak üyelerinin gizliliğini sağlamak için hazırlandığı değerlendirilen "talimatname" ele geçirildi.
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