FETÖ, DEAŞ, PKK/ ve DHKP/C operasyonlarından 77 kişiden 11'i tutuklandı

- Sakarya'da son bir ayda düzenlenen FETÖ/PDY, DEAŞ, PKK/KCK ve DHKP/C operasyonlarında gözaltına alınan 77 kişiden 11'i tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla 30 Ocak-2 Mart'ta 84 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

FETÖ/PDY ile ilgili olarak gözaltına alınan 65 şüpheliden 3'ü adli mercilerce tutuklandı, 15'ine adli kontrol tedbiri uygulandı. Şüphelilerden 22'si adli mercilerce serbest bırakılırken, 17'si Emniyet Müdürlüğü'nden salıverildi. Gözaltında bulunan 8 kişinin işlemleri ile firari olan 7 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

DEAŞ terör örgütü ile ilgili olarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si adli mercilerce tutuklandı, 1 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı, 2 kişi adli mercilerce serbest bırakıldı.

PKK/KCK terör örgütü ile ilgili olarak ise 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı, gözaltına alınan 4 kişi adli mercilerce tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHKP/C terör örgütü ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli adli mercilerce tutuklandı.

Hakkında işlem başlatılan 7 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.