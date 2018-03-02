MHP'den 'Ruh Sağlığı Yasa Teklifi'

- MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, temel amacı ruh sağlığı alanında hizmet alan kişilerin haklarının savunulması olan Ruh Sağlığı Yasa Teklifi'ni bugün TBMM'ye sunduklarını söyledi.

Depboylu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sözlerine dün Afrin'de şehit olan güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

Toplantıda, hazırladığı "Ruh Sağlığı Yasa Teklifi" ile ilgili bilgi veren Depboylu, teklifi hazırlamadan önce, meslek mensuplarını temsil eden kuruluşlarla 15 toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Teklifle, ciddi ruh sağlığı sorunu yaşayan kişilere, en az kısıtlayıcı ortamda, gönüllü bir temelde, mümkün olduğunca kapsamlı, kişinin iyileşmesini, toplumla bütünleşmesini ve ekonomik kendine yeterliğini tesis edecek ruh sağlık hizmetleri ve destek hizmetlerini alma hakkını güvence altına almanın amaçlandığını belirten Depboylu, "Ruh sağlığı alanında hizmet verenlerin de ruh sağlığı meslek uygulamalarının özelliğinden kaynaklı yıpranmalarının giderilmesi, eğitim ve özlük haklarının korunması, mesleklerini güvenli ortamda uygulayabilmelerinin sağlanması, becerilerinin artırılması ve ruhsal sağlıklarının korunması teklif kapsamına alınmıştır." bilgisini verdi.

Teklifle, verilen hizmetlerin ödemeleri, ilgili sorumlulukların hangi kurum ve kuruluşları kapsayacağının belirlendiğini dile getiren Depboylu, ruh sağlığı mensuplarının görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde ve de meslek elemanları dışındaki kişilerin uygulama yapması halinde verilecek cezaların da net olarak açıklandığını kaydetti.

Depboylu, ruh sağlığı alanında çalışan fakat meslek odaları ve yasaları bulunmayan uzmanlık alanları ile onların meslek tanımlarının yasada ne şekilde yer alacağının da zorunlu olarak teklifin konusu olduğunu ifade etti.

Teklifin temel amacının, ruh sağlığı alanında hizmet alan kişilerin haklarının savunulması olduğunu belirten Depboylu, teklifin hazırlanmasında destek olan akademisyenlere teşekkür etti.

Depboylu, bir gazetecinin, İYİ Parti'den "Cumhur İttifakı" ile ilgili "cukka ittifakı" değerlendirmesinin yapıldığının hatırlatılması üzerine, "Cumhur İttifakı'na bu kadar kin duymalarının sebebi kendi çöküş sürecini görmeleridir. Konuşurken dikkatli olmalarını öneriyoruz. Bu şekilde saldırıda bulunmaya çalıştıkları MHP, devletin, demokrasinin güçlü bir kalesi, milli duruşun, Türklüğün bekasının simgesidir." dedi.