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Malatya'da pişman olan FETÖ'cü öğrenciye 1 yıl 10 ay 15 gün hapis
Etin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığa 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz yargılanan öğrenci Erkan A. ile avukatı hazır bulundu.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve Bank Asya'da hesap hareketliliği bulunan sanık, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgüte ilişkin bildiklerini anlattığını, tanıdığı kişileri de teşhis ettiğini söyledi.
Mahkeme heyeti, sanık Erkan A'ya etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği bilgiler dolayısıyla cezada indirime giderek " 1 yıl 10 ay 15 gün hapis" verdi, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
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